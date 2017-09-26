Трагедия Ил-76: В Днепре начали рассматривать апелляцию генерала Назарова

Днепровский суд ушел на перерыв и проведет следующее заседание по апелляции на приговор суда генерал-майору Виктору Назарову в начале октября.



Об этом заявила корреспондент телеканала "112" во время эфира.



"Генерал-майор Назаров до сих пор не признает своей вины. Он говорит, что не знал ни о каких разведданных, что в Луганском аэропорту в засаде сидят боевики и есть угроза смерти и гибели борта Ил-76. Прокуроры настаивают, что вина генерала доказана и апелляцию просят отменить", - сказала она.



"Судья объявила перерыв до 3 октября. На 10:00 утра назначено второе слушание дела", - добавила она.



Как известно, 27 марта 2017 генерала Виктора Назарова признали виновным и приговорили к 7 годам тюрьмы.



Суд решил, что Назаров, находясь в должности начальника штаба, первого заместителя руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей знал, что аэродром Луганская находится в окружении противника, который регулярно осуществляет его обстрел, и противник располагает переносные ЗРК. Как зачитала судья, Назаров небрежно отнесся к своим обязанностям и не обеспечил надлежащую координацию структурных подразделений штаба.



14 июня 2014 в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.