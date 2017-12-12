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Розгляд справи Плотницького щодо збитого Іл-76 знову перенесли

Вівторок, 12 грудня 2017, 19:06

Через самовідвід судді Красногвардійський райсуд Дніпра не почав розгляд справи проти ватажків ОРЛО Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва й Андрія Патрушева щодо збитого військового літака Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

12 грудня суддя Костянтин Дружинін заявив про самовідвід. Його він пояснив тим, що адвокат родин загиблих військових Віталій Погосян також надає адвокатські послуги його дружині, і суддю можуть запідозрити в упередженості.

Суд задовольнив самовідвід судді і ухвалив рішення про зміну складу суддівської колегії.

Зазначається, що дата наступного засідання не визначена. Це обурило родини загиблих військових, які заявляють про затягування процесу.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

Крім того, 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.

13 вересня судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО за ту катастрофу взяли самовідвід.

Теми: судДонбасАТОкатастрофи
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