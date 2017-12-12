Оккупанты в Крыму отказали Балуху в медобследовании

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Вторник, 12 декабря 2017, 22:17

Подконтрольный России Раздольненский райсуд отказал украинскому активисту Владимиру Балуху, который находится под домашним арестом, в ходатайстве на получение больничного направления для медобследования.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ходатайстве Балух отметил, что в местной (районной - ред.) больнице ему не могут оказать квалифицированную помощь.

Отмечается, что активист жалуется на гайморит и боль в области паха и спины.

"Ему до сих пор не установлен диагноз и не проведено полное медобследование. Как мне объяснил мой подзащитный, в последний раз, когда он посещал местную больницу, ему фактически отказали в медицинской помощи. Мы считаем, что нужно взять направление и отправиться в другую больницу", - рассказала адвокат Ольга Динзе.

Следующее заседание назначено на 14 декабря. Суд планирует заслушать допрос свидетелей обвинения.

13 декабря в Верховном суде Крыма рассмотрят апелляцию защиты на меру пресечения Балуха - домашний арест.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году вывешивал украинский флаг на крыше своего дома.

ФСБ задержала его 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, было обнаружено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Его жена отрицает наличие оружия в доме.

В августе 2017 суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение.

24 октября подконтрольный оккупантам Раздольненский районный оставил Владимира Балуха под стражей до 16 января 2018 года. Однако позже Верховный суд Крыма отменил это решение.

1 декабря суд в оккупированном Крыму отпустил активиста Владимира Балуха под домашний арест. Ему запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом и почтой.

7 декабря Балуху выдвинули новое обвинение.

Темы: Крым медицина Росcия
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