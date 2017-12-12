Окупанти в Криму відмовили Балуху у медобстеженні

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Вівторок, 12 грудня 2017, 22:17

Підконтрольний Росії Роздольненський райсуд відмовив українському активісту Володимиру Балуху, який перебуває під домашнім арештом, у клопотанні на отримання лікарняного направлення для медобстеження.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У клопотанні Балух зазначив, що у місцевій (районній – ред.) лікарні йому не можуть надати кваліфіковану допомогу.

Зазначається, що активіст скаржиться на гайморит і біль в області паху і спини.

"Йому досі не встановлено діагноз і не проведено повне медобстеження. Як мені пояснив мій підзахисний, востаннє, коли він відвідував місцеву лікарню, йому фактично відмовили в медичній допомозі. Ми вважаємо, що потрібно взяти направлення й вирушити до іншої лікарні", – розповіла адвокат Ольга Дінзе.

Наступне засідання призначене на 14 грудня. Суд планує заслухати допит свідків звинувачення.

13 грудня в Верховному суді Криму розглянуть апеляцію захисту на запобіжний захід Балуха – домашній арешт.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував український прапор на даху свого будинку.

ФСБ затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Його дружина заперечує наявність зброї.

У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колоніїзагального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.

24 жовтня Роздольненський райсуд залишив Володимира Балуха під вартою до 16 січня 2018 року. Однак пізніше Верховний суд Криму скасував це рішення.

1 грудня суд відпустив активіста Володимира Балуха під домашній арешт. Йому заборонили покидати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом та поштою.

7 грудня Балуху висунули нове обвинувачення.

Теми: Крим медицина Росія
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