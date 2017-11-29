Суд в Крыму отменил продление ареста Балуху

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Владимира Балуха до 16 января.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

Отмечается, что крымчанин будет находится в СИЗО до 4 декабря.

"Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты украинского активиста Владимира Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат активиста Ольга Динзе объясняла, что Балух уже 11 месяцев находится под стражей, а в соответствии с российским законодательства, лицо за преступление средней тяжести не может содержаться под стражей более 6 месяцев.

Соответственно, по словам адвоката, крымчанина необходимо или освободить, или избрать в отношении него другую, более мягкую меру пресечения.

Как известно, 24 октября подконтрольный оккупантам Раздольненский районный оставил Владимира Балуха под стражей до 16 января 2018 года.

Защитник Балуха обратил внимание суда на то, что прокурор не предоставил ни одного доказательства, и подчеркнул, что у суда нет законных оснований держать активиста под стражей, а также напомнил, что у него на иждивении находится старенькая мать.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году вывешивал на крыше своего дома на полуострове украинский флаг.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, было обнаружено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Жена его отрицает наличие оружия в доме.

В августе 2017 суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение.