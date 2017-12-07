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Балуху выдвинули новое обвинение в оккупированном Крыму

Четверг, 7 декабря 2017, 20:37

В оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху выдвинули новое обвинение.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на адвокатов.

"6 декабря Владимиру Балуху вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", - говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела, возбужденного во время содержания активиста в СИЗО Симферополя.

Ранее по этому делу Владимира обвиняли по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Постановление о привлечении в качестве стороны обвинения вынес "следователь" Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления СК РФ по Крыму Бондаренко Н.С.

Отмечается, что замена статьи по обвинению ведет к более серьезным последствиям для Балуха.

"Вероятность того, что в рамках этого уголовного дела его снова отправят в СИЗО, достаточно велика", - утверждают в Крымской правозащитной группе.

Ранее сообщалось, что Раздольненский райсуд в оккупированном Крыму отпустил активиста Владимира Балуха под домашний арест. Ему запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом и почтой.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году вывешивал украинский флаг на крыше своего дома.

ФСБ задержала его 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, было обнаружено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Его жена отрицает наличие оружия в доме.

В августе 2017 суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение.

24 октября подконтрольный оккупантам Раздольненский районный оставил Владимира Балуха под стражей до 16 января 2018 года. Однако позже Верховный суд Крыма отменил это решение.

Темы: КрымРосcия
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