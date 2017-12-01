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В оккупированном Крыму Балуха отпустили под домашний арест

Пятница, 1 декабря 2017, 19:17

Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму отпустил украинского активиста Владимира Балуха под домашний арест.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Суд изменил активисту Владимиру Балуху меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на домашний арест", - сообщает корреспондент издания.

Балуху запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом и почтой.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году вывешивал на крыше своего дома на полуострове украинский флаг.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, было обнаружено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Жена его отрицает наличие оружия в доме.

В августе 2017 суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение.

24 октября подконтрольный оккупантам Раздольненский районный оставил Владимира Балуха под стражей до 16 января 2018 года. Однако позже Верховный суд Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Владимира Балуха до 16 января.

Темы: КрыманнексияРосcиясуд
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