В ГПУ сравнили экспертизу разговоров Саакашвили с игрой "Угадай мелодию"

В Генпрокуратуре считают, что анализ записей разговоров Михеила Саакашвили с Сергеем Курченко - это все равно, что угадать мелодию из 2 нот, то есть невозможно.

Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Можно сравнить проведение этой экспертизы с задачей угадать мелодию с 2 нот. То есть сделать вывод из 2 нот, какая это мелодия, невозможно. Например, ноты "Фа" и "Соль" - они используются в различных музыкальных произведениях, но сделать полный вывод, к которому произведению они принадлежат - невозможно", - отметил он.

Учитывая это, Лысенко попросил не считать выводы предварительной экспертизы главными.

"Надо понимать, что у нас есть специализированные структуры, которые могут провести соответствующие исследования", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, записей разговоров Саакашвили гораздо больше, чем было продемонстрировано. Их много часов, и все записи оригинальные.

Он сообщил, что Генеральная прокуратура готова привлечь к экспертизе этих записей международных экспертов, таких как американское ФБР и британский "Скотланд Ярд".

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