Объявления полного текста решения по Саакашвили перенесли – адвокат
Объявление полного текста решения судьи Ларисы Цокол по делу лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили, запланированное на 9 утра 14 декабря, перенесли в связи с тем, что судья не успела подготовить документ.
Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий под Печерским райсудом Киева.
"Мы только что услышали от секретаря судьи Цокол о том, что процедурно и технически полный тест еще не готов. Судья извиняется, но она в связи с загруженностью по другим делам и в связи со сложностью этого дела на 9:00 она просто не успела", - сказал защитник экс-президента Грузии.
Он прогнозирует, что текст решения будет оглашен на следующей неделе.
"Поэтому объявление будет в другой день. Когда именно, мы обязательно получим эту информацию от судьи. Я думаю, что это, скорее всего, будет на следующей неделе", - сказал Чернолуцкий.
Он также назвал "понятным и логичным" намерение прокуратуры обжаловать решение судьи Цокол.
"Это понятно и логично. И это право стороны оспаривать в апелляционной инстанции. Поэтому мы готовимся, мы уверены в своих доказательствах, обоснованиях и силах, поэтому нормально эту информацию от генпрокурора воспринимаем", - сказал адвокат.
Он добавил, что с точки зрения процедуры, перенос оглашения полного текста решения скажется на апелляции ГПУ.
"С точки зрения содержательной и процедурной, это повлияет на подачу апелляции, поскольку апелляция должна подаваться в установленные сроки и опираться на доводы в решение судьи", - подытожил Чернолуцкий.
Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.
Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.
Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Но Печерский райсуд отпустил Саакашвили на время расследования.
Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
О ходе событий в суде 11 декабря читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.