Суд закрыл дела против Тимошенко и ее депутата

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Четверг, 14 декабря 2017, 10:25

Мостиский райсуд Львовской области закрыл дело против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко относительно пересечения границы.

О таком решении суда, объявленном в среду, "Украинской правде" сообщил ее адвокат Николай Титаренко.

"Суд на своем заседании принял решение о закрытии дела на основании статьи 247 Кодекса об административных нарушениях. Дело было закрыто из-за отсутствия правонарушения", - сообщил Титаренко.

Защита опиралась на пункт 4 статьи 247, а именно "совершение действия лицом в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны". Он напомнил, что именно в тот момент было сообщение о минировании пункта пропуска.

Кроме того, по словам адвоката на момент рассмотрения дела истекли сроки.

Титаренко уточнил, что в суде было объявлено резолютивную часть, а мотивировочная часть будет объявлена ​​в течение пяти дней.

Титаренко также отметил, что такое же решение суд принял и в отношении депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко.

Ранее, 8 декабря этот же суд оштрафовал Валентина Наливайченко на 3400 гривен за незаконное пересечение государственной границы в пункте пропуска "Шегини" 10 сентября.

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в "Шегинях" Львовской области пересек государственную границу, не пройдя таможенный контроль.

Позже его и еще нескольких народных депутатов обвинили в незаконном пересечении границы.

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Оксана Коваленко, УП
Темы: Тимошенко граница Саакашвили
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