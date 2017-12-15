Выборы в России все же назначили на годовщину аннексии Крыма

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Пятница, 15 декабря 2017, 09:28

Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года.

За соответствующее решение на заседании 15 декабря проголосовали единогласно 160 членов СФ.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, согласно Конституции, выборы в 2018 году должны были состояться во второе воскресенье месяца, когда проходило голосование на предыдущих выборах, то есть 11 марта.

Но эту дату перенесли на 18 марта, чтобы голосование совпало с годовщиной подписания так называемого "договора" о "вхождении" Крыма в состав России.

По словам Клишаса, 18 декабря сообщение об оглашении выборов будет опубликовано.

Как известно, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями так называемой "власти" Крыма "договор" о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Оккупанты тогда заявили, что считают, что их "договор" не входит в противоречие "с общепризнанными принципами и нормами международного права", в частности, Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как известно, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз.

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

На пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, оппонента у него нет, потому что оппозиция умеет только "шуметь", а на вопрос претендента на кресло президента Ксении Собчак о конкуренции, начал запугивать "украинским сценарием".  

Темы: Росcия виборы Путин
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