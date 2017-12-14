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Путин рассказал, почему у него нет конкурента

Четверг, 14 декабря 2017, 10:56

Президент России Владимир Путин заявляет, что программа на выборы у него уже почти готова, а оппонента у него нет, потому что оппозиция умеет только "шуметь".

Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, не скучно ли ему, что за 20 лет у него так и не появился конкурент.

"Чтобы обострить ваш вопрос. Я видел, девушка там плакат подымала "Путин бай-бай" (англ. До свидания)", - сказал Путин.

После этого камера показала сам плакат, где не было прощания с Путиным. 

 

"А, бабай… Старость. Слаб глазами стал", - сказал глава РФ.

Девушка, которая держала плакат, сообщила, что "это трудности перевода", и ее "сегодня все боятся".

"Путин бабай – это по-татарски "дедушка". Так вас называют дети. Мой вопрос связан с детьми и языком", - сказала она.

"По поводу оппозиции. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же для себя конкурентов воспитывать", - сказал Путин.

По его словам, конкуренты ведут себя "шумно", но не могут предложить избирателям хорошей программы изменений.

Путин добавил, что люди не всем довольны сейчас, но в сравнении с прошлым понимают, что жизнь в России улучшилась.

"Важно не только шуметь на площадях и говорить, а важно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше. Люди многим недовольны, но когда начинают сравнивать и смотреть, что предлагает оппозиции, то понимают", - сказал глава РФ.

Вместе с тем он отметил, что "политическая среда, как и экономическая должна быть сбалансирована".

"Буду к этому стремиться. (Оппозиции – ред.) нужно предложить не крикливую, а реальную повестку дня. Надеюсь, что это у нас возникнет. И чем раньше, тем лучше", - сказал Путин.

По его словам, у него уже почти готова программа на выборы.  

"Она у меня практически уже есть. Главное, на чем надо акцентировать внимание – развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий, повышение производительности труда и повысить доходы людей. Это в общих чертах", - подытожил Путин.

По его словам, он пойдет на президентские выборы в 2018 году как самовыдвиженец.

Как известно, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз.

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ПутинвиборыРосcия
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