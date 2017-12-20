Геращенко: Голосование Беларуси в угоду России – некорректно

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Среда, 20 декабря 2017, 10:36

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко считает некорректным голосование Беларуси против украинской резолюции по Крыму в Генассамблее ООН.

Об этом она написала в Facebook.

Геращенко отметила, что Румыния поддержала резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в аннексированном Россией Крыму, несмотря на споры вокруг закону Украины об образовании.

"Против, воздержались многие африканские и латиноамериканские страны, с которыми еще со времен СССР у Москвы особые отношения: часто элиты этих стран заканчивали вузы в РФ и еще со времен финансовой советской помощи странам третьего мира, по привычке, смотрят в сторону Кремля", – добавила она.

"Из-за определенных собственных вопросов (например, Тибет) некоторые страны традиционно никогда не голосуют за резолюции, касающиеся прав человека. Вернее, голосуют против", – констатировала Геращенко.

Она отметила, что Беларусь и Казахстан ссылаются на союзный договор с РФ, обязывающий к общей позиции в международных организациях.

"Но с Белоруссией все же пикантная ситуация: именно в Минске проходят переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, страна претендует на статус нейтральной и определенную миротворческую миссию", – отметила Геращенко.

"Статус нейтральности, а не подыгрывание Кремлю, тогда должен сохраняться на всех площадках и во время всех голосований. Не устаю повторять эту позицию, и считаю такие голосования Беларуси – именно в контексте ее претензий на миротворческую миссию – некорректными", – заявила она.



"Некоторым странам СНГ хватило смелости не голосовать, их представители просто вышли из зала – и это уже шаг в сторону от Москвы, в правильном направлении, к своей настоящей независимости", – подчеркнула Геращенко.

Как известно, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыма. Ее поддержали 70 стран, против высказались 26 стран, еще 76 стран воздержались.

Темы: Беларусь Минские соглашения Крым ООН Геращенко Ирина
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