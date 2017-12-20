Геращенко: Голосование Беларуси в угоду России – некорректно

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко считает некорректным голосование Беларуси против украинской резолюции по Крыму в Генассамблее ООН.



Об этом она написала в Facebook.



Геращенко отметила, что Румыния поддержала резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в аннексированном Россией Крыму, несмотря на споры вокруг закону Украины об образовании.

"Против, воздержались многие африканские и латиноамериканские страны, с которыми еще со времен СССР у Москвы особые отношения: часто элиты этих стран заканчивали вузы в РФ и еще со времен финансовой советской помощи странам третьего мира, по привычке, смотрят в сторону Кремля", – добавила она.



"Из-за определенных собственных вопросов (например, Тибет) некоторые страны традиционно никогда не голосуют за резолюции, касающиеся прав человека. Вернее, голосуют против", – констатировала Геращенко.



Она отметила, что Беларусь и Казахстан ссылаются на союзный договор с РФ, обязывающий к общей позиции в международных организациях.



"Но с Белоруссией все же пикантная ситуация: именно в Минске проходят переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, страна претендует на статус нейтральной и определенную миротворческую миссию", – отметила Геращенко.



"Статус нейтральности, а не подыгрывание Кремлю, тогда должен сохраняться на всех площадках и во время всех голосований. Не устаю повторять эту позицию, и считаю такие голосования Беларуси – именно в контексте ее претензий на миротворческую миссию – некорректными", – заявила она.





"Некоторым странам СНГ хватило смелости не голосовать, их представители просто вышли из зала – и это уже шаг в сторону от Москвы, в правильном направлении, к своей настоящей независимости", – подчеркнула Геращенко.

Как известно, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыма. Ее поддержали 70 стран, против высказались 26 стран, еще 76 стран воздержались.

Кроме России, против голосовали Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Сирия, Сербия, Северная Корея, Китай, Куба, Венесуэла, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Эритрея, Индия, Иран, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Южная Африка, Судан, Уганда и Зимбабве.