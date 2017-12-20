В Минске согласовали "новогоднее перемирие"

Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила необходимость провести обмен заложников до новогодних праздников и прекратить огонь с полуночи 23 декабря.



Об этом сообщила в Facebook 20 декабря представитель представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



"ТКГ с участием представителей ОРДЛО, подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками и, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, в частности, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени", – пишет Олифер.



"Также подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским и новогодним праздникам в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее", – также отмечает она.



Олифер указывает, что работа по освобождению заложников продолжается в режиме 24/7.



"Кроме того, высказана общая преданность полному выполнению Минских договоренностей", – отмечает она.

Украинская сторона также выразила возмущение односторонним решением РФ о выводе своих представителей из состава СЦКК.



"Считаем этот шаг нарушением обязательств РФ, и взяла на себя в рамках Нормандского формата и Минского процесса", - отмечают украинцы.



По словам Олифер, это решение значительно увеличивает риски эскалации конфликта и представляет угрозу безопасности СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО.



Следствием таких действий РФ стало в частности обострение ситуации безопасности.



"Режим постоянной тишины отсутствует, со стороны НЗФ ОРДЛО есть тревожная тенденция к возобновлению обстрелов населенных пунктов. Лишь 19 декабря 2017 по н.п. Зайцево было выпущено 20 реактивных снарядов РСЗО БМ-21"Град", а 18 декабря по Новолуганскому – 40 реактивных снарядов РСЗО БМ-21 "Град", - отмечает украинская сторона.

Как сообщалось, 14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.



Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России усугубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил журналистам: "Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров для того, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий".

