Соломатина: Никто не расследует собранные мной факты коррупции в НАПК

Экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявляет, что правоохранители саботируют расследование ее материалов, разоблачающих коррупцию в НАПК.

Об этом она рассказала в комментарии "Украинской правде".

"Следствие не ведется! Пошел второй месяц с момента моего брифинга и момента передачи мной документов. НАБУ следствие начало, но САП им не позволила вести следственные действия", - заявила Соломатина.

По ее словам, самое важное, что детективам Антикоррупционного бюро не дали провести выемку документов в НАПК. Затем дело передали на расследование в СБУ, но там говорят, что это не их компетенция.

"Этого нельзя было делать. Орган, который непосредственно занимается расследованиями коррупции в высших эшелонах власти - это НАБУ", - подчеркнула Соломатина.

Она рассказала, что за все это время лишь однажды была на допросе в СБУ, 28 ноября. И там ее спрашивали не о предоставленных ею обличительных фактах, а о ее телефоне и переписке с "куратором" Администрации президента Алексеем Горащенковим.

По словам Соломатиной, тем временем глава НАПК Наталья Корчак прячет документацию, которая доказывает коррупцию в ведомстве. Так, по приказу Корчак открыли служебный сейф еще одного обличителя в агентстве, заведующей сектором внутреннего аудита НАПК Оксаны Дивнич. Оттуда неизвестно куда забрали все документы.

Кроме того, рассказывает Соломатина, руководитель НАПК отрезала от системы отслеживания движения документации в агентстве руководителя сектора предотвращения и выявления коррупции Вадима Николаева. Также на него открыли 4 дисциплинарных производства.

"Над обличителями, которые остались работать, идет расправа", - заявила она.

На вопрос, предоставила ли СБУ ей охрану, Соломатина отказалась отвечать. Сказала, что это делать ей запретили в спецслужбе.

В то же время, как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко, Служба безопасности Украины предоставила охрану Соломатиной.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Саламатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

Соломатина написала заявление на увольнение. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Читайте также: Разоблачитель НАПК vs "куратор" с Банковой

В конце ноября адвокат Богдан Яворский попросил СБУ предоставить охрану Анне Соломатиной в связи с возможной угрозой ее жизни.

Евгений Кизилов, УП