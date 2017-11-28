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Адвокат просит у СБУ охрану для Соломатиной

Вторник, 28 ноября 2017, 14:27
Адвокат просит у СБУ охрану для Соломатиной

Адвокат Богдан Яворский просит СБУ предоставить охрану Анне Соломатиной, заявившей о коррупции в Национальном агенстве по предотвращению коррупции, в связи с возможной угрозой ее жизни.

Об этом он сказал журналистам во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я пришел с целью подать заявление в СБУ для того, чтобы обеспечить Анне Соломатиной охрану", – сказал Яворский.

По словам адвоката, "ей может угрожать опасность, именно поэтому сотрудниками НАБУ была обеспеченна ей охрана".

Яворский пояснил, что в связи с передачей дела от НАБУ в СБУ охрана Соломатиной, которую обеспечивало Бюро, была снята.

"Сейчас я буду подавать СБУ ее соответствующее заявление для обеспечения мер безопасности. Она имеет на это право как свидетель, и, в первую очередь, как заявитель… в первую очередь я буду просить обеспечить безопасность, поскольку дело очень серьезное, поэтому ей нужна охрана", – сказал он.

Адвокат также заверил, что Соломатина полностью готова сотрудничать со следователями.

"Не важно, это следователи НАБУ, или СБУ. Она готова давать показания для того, чтобы виновных лиц привлекли к ответственности", – подчеркнул он.

Яворский также сообщил, что с момента передачи дела от НАБУ в СБУ никаких следственных действий еще не проводилось.

"Они (СБУ) продолжают расследование уже существующего уголовного производства", – добавил адвокат.

Кроме того, он допустил, что в период передачи дела из НАБУ в СБУ "могли быть уничтожены определенные документы, которые бы могли иметь значение в дальнейшем".

Отвечая на вопрос о том, работает ли в настоящее время Соломатина в НАПК, Яворский сказал:

"В настоящее время Соломатина находится на больничном, и 1-го числа планирует выходить на работу".

По его словам, фактически Соломатина подавала заявление об увольнении, но другим приказом был отменен предыдущий приказ об ее увольнении, и таким образом она юридически не уволена. Защитник добавил, что согласно законодательству, человек не может быть уволен, когда находится на больничном.

Что касается иска НАПК к Соломатиной, то, по словам адвоката, ей не поступала копия искового заявления.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Саламатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

Соломатина написала заявление на увольнение. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

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НАПК направило в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций, но суд вернул его назад.

Темы: НАПКкоррупцияСБУ
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