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Соломатіна: Ніхто не розслідує надані мною факти корупції в НАЗК

Середа, 20 грудня 2017, 16:28
Соломатіна: Ніхто не розслідує надані мною факти корупції в НАЗК

Екс-глава департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна заявляє, що правоохоронці саботують розслідування щодо її матеріалів, які викривають корупцію в НАЗК.

Про це вона розповіла у коментарі "Українській правді".

"Слідство не ведеться! Пішов другий місяць з моменту мого брифінгу і моменту передачі мною документів. НАБУ слідство почало, але САП їм не дала змогу вести слідчі дії", - заявила Соломатіна.

За її словами, найважливіше, що детективам Антикорупційного бюро не дали провести виїмку документів у НАЗК. Потім справу передали на розслідування до СБУ, але там кажуть, що це не їхня компетенція.

"Цього не можна було робити. Орган, який безпосередньо займається розслідуваннями корупції в найвищих ешелонах влади – це НАБУ", - підкреслила Соломатіна.

Вона розповіла, що за весь цей час лише одного разу була на допиті в СБУ, 28 листопада. І там її питали не про надані нею викривальні факти, а про її телефон і переписку з "куратором" Адміністрації президента Олексієм Горащенковим.

За словами Соломатіної, тим часом голова НАЗК Наталія Корчак ховає документацію, яка доводить корупцію у відомстві. Так, за наказом Корчак відкрили службовий сейф ще одного викривача в агентстві, завідувача сектору внутрішнього аудиту НАЗК Оксану Дивнич. Звідти невідомо куди забрали усі документи.

Також, розповідає Соломатіна, голова НАЗК відрізала від системи відслідковування руху документації в агентстві керівника сектору запобігання та виявлення корупції Вадима Ніколаєва. Також на нього відкрили 4 дисциплінарних провадження.

"Над викривачами, які залишились працювати, іде розправа", - заявила вона.

На питання, чи надала СБУ їй охорону, Соломатіна відмовилась відповідати. Сказала, що це робити їй заборонили в спецслужбі.

Водночас, як повідомляють "Українські новини" із посиланням на заступника голови СБУ Віктора Кононенко, Служба безпеки України надала охорону Соломатіній.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Читайте також: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової

Наприкінці листопад адвокат Богдан Яворський попросив СБУ надати охорону Ганні Соломатіній у зв'язку з можливою загрозою її життю.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКкорупція
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