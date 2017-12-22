Ежова арестовали. Он не разговаривает

31812 просмотров
Пятница, 22 декабря 2017, 17:38

Шевченковский суд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

О таком решении судьи Виталия Циткича журналистам рассказал адвокат Владимир Шпирук.

По его словам, следствие продлится до 17 февраля. Он добавил, что будут изучаться материалы, которые были изъяты у Ежова во время обысков.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Адвокат настаивает, что его подзащитный вину не признает.

Адвокат Шпирук
Адвокат Шпирук
фото Эльдара Сарахмана, УП

Шпирук отметил, что Ежов в шоковом состоянии. Он не разговаривает, говорит адвокат.

жена Ежова и адвокат
жена Ежова и адвокат
фото Эльдара Сарахмана,УП

По состоянию на 17:45 Ежова вывезли из Шевченковского суда.

Ежова подозревают в государственной измене - ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

Такая статья предусматривает только арест.

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.

Эльдар Сарахман, Оксана Коваленко, УП
Темы: Ежов
По теме
Гройсман говорит, что шпиона Ежова проверяли много раз 22 декабря 2017, 15:59
Мэй прокомментировала "шпиона Кремля" на личной встрече с Гройсманом 22 декабря 2017, 12:53
Гройсман о шпионе в Кабмине: Даже намека на утечку информации не было 22 декабря 2017, 10:56
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В РФ заявили, что решение США о вооружении для Украины грозит "срывом"
Газоносные площади на Полтавщине отдадут окружению Авакова - источники
США приостановят ряд торговых преференций для Украины
ОБСЕ: На Донбасс прибыли несколько колонн грузовиков с "гуманитаркой РФ"
Все новости
новые правила

Как теперь будут штрафовать за неправильную парковку

безопасность

12 советов от спасателей, как безопасно встретить праздники

Фестиваль

Музыкальный фест Atlas Weekend-2018 профинансирует киевская мэрия