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Єжова арештували. Він не розмовляє

П'ятниця, 22 грудня 2017, 16:38
Єжова арештували. Він не розмовляє

Шевченківський суд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Про таке рішення судді Віталія Циткіча журналістам розповів адвокат Володимир Шпирук.

За його словами, досудове слідство триватиме до 17 лютого. Він додав, що будуть вивчатися матеріали, які були вилучені у Єжова під час обшуків.

Цю інформацію підтвердила речник генпрокурора Лариса Сарган.

Адвокат наполягає, що його підзахисний провину не визнає.

Адвокат Шпирук
Адвокат Шпирук
Ельда Сарахман, УП

Шпирук зазначив, що Єжов у шоковому стані. Він не говорить, каже адвокат.

Дружина Єжова і адвокат
Дружина Єжова і адвокат
Ельдар Сарахман, УП

Станом на 17:45 Єжова вивезли із Шевченківського суду.

Єжова підозрюють у державній зраді - ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу.

Така стаття передбачає лише арешт.

Всі подробиці про затримання, і про самого Єжова читайте у статті: Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана.

Як відомо, 20 грудня Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду. ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

У п'ятницю Шевченківський райсуд Києва о 15:00 збереться для обрання запобіжного заходу заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Станіславу Єжову.

Ельдар Сарахман, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Єжов
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