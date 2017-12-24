Судьей Верховного суда хотят сделать “решалу” - активист

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 20:49
Валентина Симоненко

28 декабря Высший совет правосудия планирует рассмотреть вопрос внесения представления президенту о назначении судьей Верховного Суда Валентины Симоненко, которая неоднократно "покрывала" нечестных коллег.

Об этом пишет в своем блоге на УП адвокат и активист Роман Маселко.

Активист вспоминает ситуацию, когда председатель апелляционного суда Черкасской области Владимир Бабенко требовал от судьи Сергея Бондаренко вынесения заказного решения в пользу ПАО "Азот". Бондаренко отказался выполнять указание и записал этот разговор.

"Об этом факте председатель совета судей Валентина Симоненко узнала еще в 2014 году. Никакой реакции от нее не было. Только благодаря активному вмешательству общественности и максимальной огласке в июне 2015 года удалось фактически заставить Совет судей должным образом отреагировать на этот факт и вынести решение, которым зафиксировать незаконные действия Бабенко", - отмечает Маселко.

Однако после этого руководство Совета судей фактически начало "спасать" коллегу. А сама Симоненко заявила, что "эту ситуацию надо отпустить и работать дальше" и судья Бондаренко тоже не прав, потому что обратился к активистам и журналистам.

"То есть председатель Совета судей Украины считает, что с преступными действиями судей фактически надо смириться и работать дальше", - подчеркивает Маселко.

Также адвокат указывает, что Симоненко активно защищала судей, которые выносили незаконные решения в отношении участников Евромайдана.

"Очевидно, что главной задачей на посту председателя Совета судей Украины Валентина Симоненко видела защиту существующей системы, дискредитированных судей и максимальное противодействие попыткам очистки и борьбы с коррупцией в судейских рядах", - убежден активист.

Как известно, выводы Общественного совета добродетели по Валентине Симоненко были отрицательными.

Высший совет правосудия уже откладывал решение по представлению президенту о назначении судьей Верховного Суда Симоненко.

Украинская правда

Темы: Верховный суд коррупция суд
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