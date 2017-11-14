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Порошенко предлагают еще двух судей Верховного Суда

Вторник, 14 ноября 2017, 11:29

Высший совет правосудия внесет представление президенту о назначении Татьяны Стрелец и Сергея Погребного судьями Верховного Суда.

Соответствующее решение Высший совет правосудия принял на заседании 14 ноября, сообщает пресс-служба органа.

Татьяну Геннадьевну Стрелец предлагать на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, а Сергея Алексеевича Погребного – на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Татьяна Стрелец
Татьяна Стрелец
ВСП
Сергей Погребной
Сергей Погребной

Рассмотрение вопроса о внесении президенту представления о назначении Валентины Николаевны Симоненко на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда отложили.

Валентина Симоненко
Валентина Симоненко

Выводы Общественного совета добропорядочности (Громадської ради доброчесності) были негативными и в отношении Стрелец, и в отношении Погребного, и в отношении Симоненко.

Как известно, 14-25 сентября этого года Высший совет правосудия рассмотрел 120 материалов о внесении представления президенту о назначении на должности судей Кассационного хозяйственного, Кассационного административного, Кассационного уголовного, Кассационного гражданского судов в составе Верховного Суда.

29 сентября ВСП решил внести представление Петру Порошенко о назначении 111 кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

В то же время ВСП отложил рассмотрение материалов по 7-ми кандидатам на должности судей Верховного Суда в связи с нерассмотренными дисциплинарными производствами в отношении действующих судей; наличием дисциплинарных жалоб, требующих проверки; поступлением обращений на счет кандидата, требовавших дополнительного изучения.

9 ноября Высший совет правосудия решил внести представление на трех судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Таким образом, всего предлагалось 114 кандидатов.

10 ноября президент издал указ о назначении 113 кандидатов на должности судей четырех кассационных судов в составе Верховного Суда, а 11 ноября они приняли присягу.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховный судсуд
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