ГСЧС предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

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Вторник, 26 декабря 2017, 09:40

26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах ожидается значительная (3 уровень) снеголавинная опасность.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках Украины.

В частности, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 – 1 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 – 0,7 м, местами выход воды на заводь.

Также на р. Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на заводь.

Темы: погода Карпаты
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