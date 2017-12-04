В ГПУ рассказали, о чем спросят на допросе агента "Катерину" и Титенкова
В Генеральную прокуратуру Украины приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков.
Об этом сообщил 4 декабря пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Им будет поставлен ряд вопросов касающихся недавней совместной спецоперации ГПУ и СБУ, в котором фигурировали вышеназванные лица", – отметил он.
По словам Лысенко, в частности будет выясняться:
"Как были назначены на должности эти агенты, если они не проходили отрытый конкурс, как это требует закон об Антикоррупционном бюро Украины. Также есть вопросы о существовании у Сикорской и Титенкова допусков к государственной тайне, поскольку в них были найдены документы с грифом "секретно" .
"Законность использования детективами специальной аппаратуры, не зарегистрированной в СБУ, также будет интересовать следователей", – отметил Лысенко.
В ГПУ также намерены выяснить "законность операции агентов НАБУ по провоцированию взятки представителю Государственной миграционной службы Украины".
"Интересно, почему вышеупомянутые агенты НАБУ не предоставили декларации о доходах, а ведь эта процедура является обязательной для них", – добавил также пресс-секретарь ГПУ.
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Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.
Вечером в тот же день в НАБУ прошли обыски.
30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.
Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.
Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.
В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.
Национальное антикоррупционное бюро настаивает на наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.
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