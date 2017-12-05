На Парасюка завели дело за избиение полицейских

Нардеп Владимир Парасюк ударил двух полицейских во время оглашения решения Апелляционного суда Мариуполя относительно меры пресечения подозреваемым в разбойном нападении двум экс-добровольцам.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

По ее данным, по факту избиения полицейских депутатом открыто уголовное производство.

Отмечается, что инцидент произошел 4 декабря в Мариуполе по окончанию заседания Апелляционного суда Донецкой области об изменении меры пресечения двум экс-добровольцам, подозреваемым в разбойном нападении.

Как видно на опубликованном видео, Парасюк сначала толкнул и дал подзатыльник одному полицейскому, а потом подошел к другому и потребовал прекратить съемку. Когда мужчина сказал, что он является работником пресс-службы полиции, народный избранник потребовал у него документы.

Правоохранитель предоставил ему удостоверение, в котором было сказано, что он майор полиции и старший инспектор. После этого Парасюк ударил его в лицо со словами "Чего ты лыбишься, с ...?".

На комментарии присутствующих, что нардеп ударил майора полиции, тот ответил, что это "мусорило поганое" и ушел.

В пресс-службе полиции отмечают, что оба полицейских находились при исполнении служебных обязанностей и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка.

"События с участием нардепа зафиксированы на видео. Сотрудник полиции обратился в больницу, где ему было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб", - говорится в сообщении.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как известно, это не первый подобный случай с участием нардепа Владимира Парасюка.

Ранее Парасюк Парасюк бил правоохранителей и пытался вырвать у них из рук оружие.

Также он подрался с начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады.

Кроме того сообщалось, что народные депутаты Владимир Парасюк и Александр Вилкул подрались после эфира в коридоре телеканала 112.