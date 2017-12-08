В НАБУ рассказали в чем подозревают должностных лиц Минюста

4021 просмотр
Пятница, 8 декабря 2017, 16:20

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен.

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Александр Кареев в видеокомментарии.

По его словам, 1 июня 2017 главным подразделением детективов было зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления должностными лицами Министерства юстиции своим служебным положением.

"В указанном уголовном производстве указанными последствиями является возможная незаконная растрата суммы свыше 54 миллионов гривен при непосредственном участии должностных лиц Минюста", - сказал представитель НАБУ.

Кареев сообщил, что в ходе обысков у руководителя секретариата и непосредственно в Министерстве юстиции были изъяты оригиналы документов и их остатки, содержащие названия организаций, предприятий и даты, которые соответствуют тем обстоятельствам преступлений, которые указаны в уголовном производстве.

Он подчеркнул, что во время обысков, кроме детективов, присутствовали понятые, работники Минюста и 5 адвокатов, а также велась непрерывная видеосъемка.

Говоря о якобы уничтожении документов сотрудниками Минюста, на чем настаивает НАБУ, он отметил, что за уничтожение официальных документов предусмотрена уголовная ответственность, в частности, для руководителя секретариата, которая уничтожала документы, а часть из них вывезла к себе домой.

Ранее в НАБУ заявили, что провели два санкционированные обыски в здании Минюста и у работницы этого министерства, поскольку по оперативной информации был риск уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами бюро уголовного производства.

Как известно, в пятницу в Минюсте заявили, что в министерство ворвались работники НАБУ. Также там заявили, что работники НАБУ провели обыск дома у работницы Минюста.

Яна Миланова, УП
Темы: НАБУ Минюст обыски
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ рассказало об обысках в Минюсте: Спасали доказательства 8 декабря 2017, 15:13
В Минюсте рассказали детали обыска: Забрали мусор, может, снимали прослушку 8 декабря 2017, 15:08
НАПК временно закроет доступ НАБУ к реестру е-деклараций 8 декабря 2017, 15:04
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ рассказало об обысках в Минюсте: Спасали доказательства
НАПК временно закроет доступ НАБУ к реестру е-деклараций
Венецианская комиссия поддержала "языковую" статью для нацменьшинств
Рада ввела ограничения на границе для торговцев-"челноков"
Все новости
Из первых уст

Лайфхак: как бесплатно получить землю под Киевом

другой город

Стрит-арт маршрут: 17 новых муралов и граффити Одессы

Фото

Киносцены на ... попкорне