В драке под Радой пострадал полицейский, есть задержанный – полиция

Митингующие под Верховной Радой применили против правоохранителей слезоточивый газ и бросали в них брусчатку.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева.

Полицейские рассказывают, что около 11:00 у стен парламента митингующие подожгли принесенные ими 5 автомобильных шин.

"Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а работники ГСЧС пытались потушить подожженные предметы. В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в результате инцидента пострадал один правоохранитель, кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции.

"По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Сейчас ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме", - резюмируют в пресс-службе.

Как известно, во вторник под стенами Верховной Рады, где рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, произошло столкновение между ними и правоохранителями.

16 січня парламент розглядає у другому читанні в цілому законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", яким РФ визнається державою-агресором.

Біля будівлі Верховної Ради зранку проходить акція за назвою "Стоп реванш" із вимогою ухвалення низки законодавчих норм, спрямованих на боротьбу з російською агресією.