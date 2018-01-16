В драке под Радой пострадал полицейский, есть задержанный – полиция

Митингующие под Верховной Радой применили против правоохранителей слезоточивый газ и бросали в них брусчатку.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева.

Полицейские рассказывают, что около 11:00 у стен парламента митингующие подожгли принесенные ими 5 автомобильных шин.

"Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а работники ГСЧС пытались потушить подожженные предметы. В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в результате инцидента пострадал один правоохранитель, кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции.

"По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Сейчас ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме", - резюмируют в пресс-службе.

Как известно, во вторник под стенами Верховной Рады, где рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, произошло столкновение между ними и правоохранителями.

16 января парламент рассматривает во втором чтении в целом законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым РФ признается государством-агрессором.

У здания Верховной Рады с утра проходит акция под названием "Стоп реванш" с требованием принятия ряда законодательных норм, направленных на борьбу с российской агрессией.