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У бійці під Радою постраждав поліцейський, є затриманий – поліція

Вівторок, 16 січня 2018, 11:19

Мітингувальники під Верховною Радою застосували до правоохоронців сльозогінний газ та кидали в них бруківку.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба поліції Києва.

Поліцейські розповідають, що близько 11:00 біля стін парламенту мітингувальники підпалили принесені ними 5 автомобільних шин.

"Поліція роз’яснювала учасникам акції неправомірність їхньої поведінки в частині підпалення шин, а працівники ДСНС намагалися загасити підпалені предмети. В цей час мітингувальники застосували сльозогінний газ в бік правоохоронців, почали кидати бруківку, покришки та інші сторонні предмети", - йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, в результаті інциденту постраждав один правоохоронець, крім того, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції.

"Станом на 11:30 шини вдалося загасити. Наразі ситуація контрольована, правоохоронці несуть службу в посиленому режимі", - резюмують у прес-службі.

Як відомо, у вівторок під стінами Верховної Ради, де розглядають законопроект про реінтеграцію Донбасу, мітингувальники спалили разом з шинами прапор РФ, сталася сутичка між ними та правоохоронцями.

16 січня парламент розглядає у другому читанні в цілому законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", яким РФ визнається державою-агресором.

Біля будівлі Верховної Ради зранку проходить акція за назвою "Стоп реванш" із вимогою ухвалення низки законодавчих норм, спрямованих на боротьбу з російською агресією.

Українська правда

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Теми: Верховна Раданадзвичайна подіямітингиполіція
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