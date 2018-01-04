Манафорт пытается доказать, что расследование против него незаконное

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и политтехнолог "Партии регионов" Пол Манафорт, подал в суд в США иск в котором ставит под сомнение полномочия специального прокурора Роберта Мюллера.

Об этом пишет The Washington Times.

Манафорт утверждает, что Мюллер не имел юридических полномочий расследовать и выдвигать против него обвинения в отмывании денег до 2016 года. Поскольку преступления, которые обвинение приписывает Манафорту, не связанные с избирательной кампанией США 2016 года и касаются исключительно работы Манафорта и и его партнера Рика Гейтса в Украине.

Утверждается, что работа Манафорта в Украине завершилась в 2014-м, за два года до того, как Манафорт присоединился к штабу Трампа на достаточно короткий промежуток времени.

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг заявляет, что Мюллер был назначен расследовать возможный сговор Тармпа с Россией и слом серверов Демократической партии.

Иск призывает судью окружного суда отбросить обвинительное заключение и приказать Мюллеру прекратить расследование дел, касающихся деятельности Манафорта до начала президентской кампании в США.

Как известно, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В середине декабря судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. Он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида) и будет носить электронный браслет.