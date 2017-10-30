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Стали известны подробности обвинений против Манафорта

Понедельник, 30 октября 2017, 15:21
Стали известны подробности обвинений против Манафорта

Бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа и политтехнологу Партии регионов Полу Манафорту предъявили обвинения по 12 пунктам.

Об этом говорится в обвинительном акте на сайте Департамента юстиции США.

Среди прочего, Манафорта обвиняют в заговоре против Соединенных Штатов, заговоре с целью отмывания денег, в исполнении незаконных услуг агента для иностранных заказчиков, лживые заявления и отказе подавать отчеты об иностранных банковских и финансовых счетах.

В частности, говорится в документе, в период с 2006 по 2015 годы Манафорт и его бизнес-партнер Ричард Гейтс скрывали от США свою деятельность в качестве агентов правительства Украины, Партии регионов и ее правопреемницы партии "Оппозиционный блок". Они продвигали интересы политических партий Украины и их лидеров, в частности Виктора Януковича, и получали за это десятки миллионов долларов.

Как сообщалось, в понедельник утром Манафорт сдался властям США, придя в офис Федерального бюро расследований в Вашингтоне.

По данным Reuters, Манафорт и Гейтс, который позднее также пришел в ФБР, после этого будут доставлены в Федеральный окружной суд.

Как известно, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

ФБР выдвинуло первые обвинения по делу о вмешательстве России в выборы по результатам расследования Мюллера. Какие именно обвинения выдвинуты и против кого остается неясным.

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Евгений Кизилов, УП

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Темы: Пол МанафортСШАЯнукович
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