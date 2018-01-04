Полиция допрашивает дочь убитой Ноздровской – СМИ

Дочь Ирины Ноздровской Анастасия дает показания в здании вышгородской полиции.



Об этом сообщила из Вышгорода корреспондент канала "Прямой" Оксана Думская.



Журналист также отметила, что пресс-секретарь управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович сообщил: по данным экспертизы, на теле погибшей Ирины Ноздровской нашли около 10-ти ножевых колотых ранений в области шеи.



Правоохранительные органы призывают людей, которые 29 декабря 2017 годи видели что-то, что может помочь следователям, сообщать об этом.

Тем временем, в Вышгороде проходит заседание специального координационного штаба по делу Ноздровской.

Как известно, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой полиция начала 30 декабря.

2 января около 250 блогеров, журналистов, общественных активистов и просто неравнодушных людей собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области, требуя найти убийц правозащитницы.

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По предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Однако по просьбе родственников тело женщины направили на дополнительную комплексную экспертизу. Похорон перенесли.



Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Активисты сообщали, что тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский райсуд.

Анастасии Ноздровской назначили государственную охрану.