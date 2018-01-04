Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Координационный штаб проводит заседание по делу Ноздровской

Четверг, 4 января 2018, 21:51

В Вышгороде проходит заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Как сообщил около 23:10 канал "Прямой", заседание длится уже третий час. Оно закрыто для прессы и общественности. 

На заседании находятся первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, руководители департамента уголовного розыска и главного следственного управления НПУ. Они заслушивают руководителей Вышгородской полиции и следователей.

"В настоящее время достаточно много работы сделано. Допрошено большое количество человек относительно движения перемещения потерпевшей с места ее работы до непосредственно места обнаружения трупа. Проводится поквартирный, подворовой обход села Демидов и близлежащих населенных пунктов", – заявил Аброськин журналистам.

"Полиция делает все возможное для установления личности того, кто причастен к убийству Ирины", – заверил он.

Как сообщается на Facebook-странице полиции Киевской области, для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создана усиленная следственно-оперативная группа.

В ее состав входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска Нацполиции и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

"В таком режиме вся полиция Главного управления полиции Киевщины и аппарата Нацполиции будет работать до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший это преступление", – заявил Аброськин.

Следственные действия в деле об убийстве Ноздровской
Следственные действия в деле об убийстве Ноздровской
Фото Нацполиции
 
 

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

2 января около 250 блогеров, журналистов, общественных активистов и просто неравнодушных людей собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области, требуя найти убийц правозащитницы.

Читайте также: "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"

По предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Однако по просьбе родственников тело женщины направили на дополнительную комплексную экспертизу.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Активисты сообщали, что тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский райсуд.

УП, обновлено
Темы: убийствополицияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
убийство
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Последние новости
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
Все новости...
Реклама: