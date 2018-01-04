Координационный штаб проводит заседание по делу Ноздровской

В Вышгороде проходит заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Как сообщил около 23:10 канал "Прямой", заседание длится уже третий час. Оно закрыто для прессы и общественности.



На заседании находятся первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, руководители департамента уголовного розыска и главного следственного управления НПУ. Они заслушивают руководителей Вышгородской полиции и следователей.



"В настоящее время достаточно много работы сделано. Допрошено большое количество человек относительно движения перемещения потерпевшей с места ее работы до непосредственно места обнаружения трупа. Проводится поквартирный, подворовой обход села Демидов и близлежащих населенных пунктов", – заявил Аброськин журналистам.



"Полиция делает все возможное для установления личности того, кто причастен к убийству Ирины", – заверил он.

Как сообщается на Facebook-странице полиции Киевской области, для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создана усиленная следственно-оперативная группа.

В ее состав входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска Нацполиции и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.



"В таком режиме вся полиция Главного управления полиции Киевщины и аппарата Нацполиции будет работать до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший это преступление", – заявил Аброськин.

Следственные действия в деле об убийстве Ноздровской Фото Нацполиции

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

2 января около 250 блогеров, журналистов, общественных активистов и просто неравнодушных людей собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области, требуя найти убийц правозащитницы.

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По предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Однако по просьбе родственников тело женщины направили на дополнительную комплексную экспертизу.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Активисты сообщали, что тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский райсуд.