Добкін, Балаклея, Кернес: за що мстяться харківським антикорупціонерам

За месяц в Харькове произошло уже два нападения на сотрудников Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) – организации, выросшей из волонтеров, которые помогали военным и вынужденным переселенцам с востока Украины, начиная с весны 2014 года.

18 сентября неизвестные напали на представителя организации Евгения Лисичкина, а двумя неделями ранее был избит руководитель ХАЦ, депутат областного совета Дмитрий Булах. После инцидента он попал в больницу с переломом ребер и травмами головы.

Дмитрий Булах сразу после нападения 30.08.2017 хац

Участники антикоррупционного движения уверены: повторное нападение свидетельствует о том, что работа ХАЦ угрожает интересам конкретных харьковских чиновников.

УП решила напомнить о нескольких резонансных делах, которые Харьковский антикоррупционный центр расследовал последнее время.

Кооперативная схема

Руководитель ХАЦ Дмитрий Булах считает, что главная причина нападений на антикоррупционных активистов – это их интерес к расследованию традиционной для региона "кооперативной схемы" раздачи муниципальных земель.

"Кооперативная схема" действовала с 2008 года, когда мэром Харькова был Добкин (Михаил Добкин, депутат ВРУ от "Оппозиционного блока" – УП), – объясняет Булах. – Ему и сняли неприкосновенность в Раде именно из-за этой схемы".

По его словам, суть схемы заключалась в том, что в течение девяти лет тысячи гектар земли в элитных районах Харькова выделялись людям, близким к мэру, а также застройщикам и коммерческим компаниям под видом фейковых жилищно-строительных фирм.

"В итоге ГПУ открыла уголовное дело, по которому в 2016 году провела сотню обысков, в том числе в харьковском горсовете. То есть заказ на меня мог поступить либо от Кернеса, либо от застройщиков, которые на это все "обиделись", – считает Булах.

Недавно стало известно, что 49 земельных участков площадью 158,07 гектар возвращаются городской общественности . По крайней мере, такое решение есть в проектах сессии горсовета, которая состоится 20 сентября.

"Решение о возвращении участков было принято задолго до того, как на меня напали, и я связываю нападение именно с этой темой, – говорит Булах. – Мы (ХАЦ – УП) популяризировали эту тему, давали показания следственным органам, всячески продвигали такое решение".

Восстановление Балаклеи

Харьковский антикоррупционный центр неоднократно выступал по поводу восстановления города Балаклея (после взрывов военных складов – УП).

Например, ХАЦ писал, что Балаклее выделят до 1,5 миллионов гривен на ремонт фонтана фирме, созданной за две недели до утверждения договора с городским советом города, без конкурса. Кроме того, Булах обнаружил недостоверные факты в отчетности о ремонте домов, пострадавших от взрывов: из восьми записанных в отчет отремонтированных крыш в реальности готовой оказалась только одна.

"У меня масса обращений от балаклейцев, там страх и ужас. Я собирался выступать на заседании облсовета по этому поводу на следующий день после избиения, и об этом многие знали", – говорит Булах.

Суд против Кернеса

Дмитрий Булах вместе с активистами антикоррупционного центра оспорил в суде городской архитектурный конкурс, по результатам которого на площади Свободы вместо поваленного памятника Ленина должна была появиться 86-метровая стела с ангелом. Дело удалось выиграть.

"Нам удалось оспорить результаты конкурса в Дзержинском районном суде, который считается "домашним" для Кернеса и где он выигрывал все свои дела, – говорит Булах. – Выиграть суд там было фантастикой".

Дело директора онкоцентра

ХАЦ расследовал коррупционную деятельность бывшего директора Харьковского областного онкологического центра Юрия Винника. На днях СБУ поймала его на вымогательстве взятки 380 тысяч гривен у своего коллеги за продление трудового контракта в Харьковской медицинской академии последипломного образования.

23 июня 2016 года Винника уволили с должности директора онкоцентра. Как выяснили активисты, он трудоустроил в медучреждении нескольких родственников, а медицинские препараты онкоцентр закупал через фирмы, учредителем которых была дочь Винника.

Пресс-конференция ГО "Харківський антикорупційний центр" по вопросу возвращения 158 га земли в собственность города Харькова, 8.09.2017 ХАЦ

Глава ХАЦ считает, что его избиение и нападение на Евгения Лисичкина – это отголосок кампании, развернувшейся против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина еще в прошлом году и получившей новый виток летом этого года.

Цель – заставить антикоррупционных активистов бояться и, как следствие, молчать.

"Киев всегда задает некий тренд, – говорит Булах. – Это пример, как можно поступать с представителями "третьего сектора". Если такое можно делать с Шабуниным – а он медийная, уважаемая персона, – то в регионах это будет делаться на несколько ступеней жестче.

По его словам, в регионах Харьковской области ситуация еще хуже.

"Там людей за такие вещи могут уже убивать. Если не начать менять ситуацию в корне, то последствия будут печальны", – прогнозирует он.

Екатерина Сергацкова, специально для УП