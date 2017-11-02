Добровільно-примусово. Що відомо про повернення Каськіва до України

Вранці 1 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що колишнього активіста Помаранчевої революції, а згодом члена команди екс-президента Віктора Януковича Владислава Каськіва повернули з Панами до України.



Колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами часів Януковича провів у Панамі півтора року, переховуючись від українського правосуддя.

Уже об 11 годині дня виявилося, що Печерський райсуд обрав Каськіву запобіжний захід. ГПУ просила про арешт Каськіва як "людини, схильної до втечі", але суд обрав тримання під вартою з можливістю внести заставу протягом п'яти днів.

Розмір застави, порівняно з іншими голосними справами, невеликий – усього 160 тисяч гривень. Своє рішення суд мотивував тим, що Каськів сплатив державі суму, в розтраті якої його підозрюють – близько 7,5 мільйонів гривень. Також суд вказував на те, що підозрюваний має п'ятьох неповнолітніх дітей.

"Українська правда" з'ясовувала, чому соратник Януковича повернувся до України, звідки з’явилися гроші на заставу та чи є перспективи довести до суду інші справи, у яких фігурує Каськів.

Йдеться про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках – 7,636 мільйонів гривень за укладеним Каськівим договором про розміщення рекламних бордів з ТОВ "Глорія". За твердженням обвинувачення, борди так і не було встановлено, а проміжні акти про виконання робіт були підробленими.

"Ці бігборди не розміщувались, не знаходились на носіях реклами, а отже вкрадені товариством "Глорія" при сприянні Каськіва", – заявив Луценко.

У реєстрі судових рішень у провадженні, за яким повернули Каськіва до України, не вдалося знайти жодного рішення, у якому вказувалася б сума у 7,5 мільйонів гривень або розкривалася фабула справи.

Отже, за словами Луценка, у цій справі екс-чиновника підозрюють у заволодінні майном з використанням службового становища в особливо великих розмірах, а також службовому підробленні, що й спричинило вказані збитки (злочини передбачені ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу).

16 березня 2016 року Каськіву було оголошено підозру. Уже наступного дня Печерський суд дав дозвіл на його арешт. Але на той момент він уже перебував у Відні.

Тоді ж 17 березня було накладено арешт на квартиру Каськіва по вулиці Шовковичній у Києві та земельну ділянку площею 9,1 сотка (0,0918 га) і недобудований будинок у селі Яблуниці неподалік від Яремче на Івано-Франківщині.

25 березня 2016 року Каськіва оголосили в розшук.

Його затримали у Панамі в ніч на 8 вересня 2016 року. Каськів просив про політичний притулок, але отримав відмову.

Процедура екстрадиції тривала з того часу.

Повернення до України

У жовтні цього року МЗС Панами направило посольству України документ про те, що Каськів згоден на "спрощену процедуру видачі".

Згодом три працівника СБУ за дорученням Генпрокуратури за державний кошт полетіли в Панаму по Каськіва. Той сам купив собі квиток до Києва.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада він опинився на території України, а вранці його доставили до Головного слідчого управління ГПУ.

"Про будь-який добровільний приїзд не йдеться. Йдеться про добровільну згоду на екстрадицію", – заявив генпрокурор Луценко ввечері у середу.

За тиждень до приїзду втікача, 25 жовтня 2017 року, сторона Каськіва передала Держказначейству 7,5 мільйонів, у розтраті яких підозрюють колишнього очільника Держінвестицій.

Хто вніс гроші

За даними видання Інсайдер, гроші за Каськіва внесли двоє осіб: Іван Миколайович Суслов та Віктор Володимирович Єрмолаєв.

Суслов вніс 7,5 мільйонів гривень. Він – батько екс-депутата Євгена Суслова, який у 5-6 скликаннях був депутатом фракції "Батькіщина" в Раді. Однак уже за часів Януковича вийшов з неї і приєднався до партії Наталії Королевської "Україна Вперед!", яка з тріском провалила парламентські вибори 2012 року.

Видання зазначає, що Суслов-молодший є давнім другом Каськіва.

Його батько Іван був президентом Агрокорпорації "Сквира", але УП там сказали, що вже три роки як з ним не спілкуються, і "він усе розкрав". Наразі Суслов лишився власником фермерського господарства "Софія 7".

Владислав Каськів, Євген Суслов, Наталія Королевська. 2008 рік tabloid

У центральному офісі компанії спочатку зазначили, що Івана Суслова немає, попросили УП залишити всі контакти і пообіцяли передзвонити. Але за годину той самий голос назвався прибиральницею, сказав, що в офісі немає нікого, навіть секретаря, а тому нічим допомогти тут не можуть.

Трохи згодом "Українській правді" вдалося додзвонитися до Євгена Суслова, який підтвердив факт внесення грошей за Каськіва.

"Мій батько не сплатив, а позичив ці гроші. Це дві великі різниці. Владислав звернувся до нас з питанням, чи можна допомогти позичити, бо в нього все арештовано", - зазначив Суслов.

"У нас прописаний офіційний договір. Все в рамках чинного законодавства", - також пояснив Суслов, але відмовився повідомляти, на який термін його батько позичив гроші.

Суслов підтвердив, що товаришує з Каськівим. При цьому він спростував повідомлення ЗМІ про те, що святкував разом із Владиславом його повернення. "Я весь цей тиждень у Мукачевому. Але коли повернуся в Київ, обов'язково з ним зустрінусь", - поділився планами екс-депутат.

Заставу, за інформацією видання, заплатив Віктор Єрмолаєв. Людина з такими ж ініціалами є власником харківської компанії "Харків-Конструктив-2012", яка перебуває в стані ліквідації.

На запитання УП, чи правда, що Єрмолаєв вносив гроші за Каськіва, він лише зазначив: "Я вибачаюся, я не можу зараз жодних коментарів вам дати".

Якби гроші вносив не він, то звичайною реакцією було б спростування.

Вже вдень він опублікував пост, в якому заявив, що то були гроші Каськіва.

Версія Каськіва

Сам екс-утікач спочатку відмовився від коментарів. Але після численних дзвінків вирішив обмежитись постом на сторінці у Facebook.

"Я дійсно добровільно повернувся в Україну… Ще 18 вересня я звернувся до Республіки Панама з проханням надати згоду добровільно приїхати в Україну. 27 жовтня Верховний Суд Панами задовільнив моє прохання, зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень", – написав Каськів.

Він не визнає своєї провини і обіцяє доводити це в суді. А гроші сплатив для того, "щоб припинити спекуляції щодо збитків державі". "Вирішив їх відшкодувати, незалежно від кінцевого рішення суду", – зазначив Каськів.

З цих же причин, за його словами, він самостійно оплатив свій переліт. Хоча, за законом, це мало відбутися за державний кошт.

Чому зараз?

Співрозмовники "Української правди" в прокуратурі припускають, що на рішення повернутись в Україну вплинули кілька чинників.

Першим аргументом у прокуратурі назвали "доведеність складу злочину". Тобто ГПУ в процесі екстрадиції змогла довести Панамі, що це – не політичне переслідування, а економічний злочин.

Другий аргумент – достатньо дороге життя в Панамі та дуже коштовні адвокати.

Співрозмовник УП у прокуратурі впевнений, що влаштувати добровільну екстрадицію вдалося також завдяки "професійним секретам, які було використано українською стороною".

"Ми працювали як зі стороною захисту, так і з панамською владою. Були задіяні і міжнародні партнери України", – розповів він. При цьому навідріз відмовився пояснювати, про що саме йдеться.

"Це професійна таємниця. Це філігранна робота, коли втікачі самостійно повертаються в Україну і завчасно компенсують завдану шкоду і навіть самі купують собі квиток", – лише зазначив співрозмовник УП.

Можливо, причиною також стали гарантії, які Україна надала Каськіву.

Жодної підозри без згоди Панами

При наданні згоди на екстрадицію Каськів, за міжнародними правилами, запросив гарантії з боку України. І отримав перевагу.

Будь-який правоохоронний орган України не має права звинувачувати його в інших злочинах, окрім тих, які Генпрокуратура називала у своєму проханні про екстрадицію.

Тобто тепер у разі порушення нових кримінальних справ або ж рішення оголосити Каськіву підозру за якимось новим епізодом, усім правоохоронним органам доведеться звертатися до Панами за дозволом.

У липні-вересні 2017 року НАБУ витребувало всі справи, у яких фігурує Каськів. Тепер виходить, що НАБУ буде звертатися до ГПУ, яка в свою чергу звертатиметься до Панами.

І це при тому, що в інших справах, у яких фігурує Каськів, йдеться про сотні мільйонів гривень. За словами Луценка, сума збитків складає 200-300 мільйонів гривень. За оцінками журналістів, які писали про справи Каськіва, цифра більш конкретна – 260 мільйонів гривень.

Найбільший скандал, яким запам'ятався Каськів – проект будівництва LNG-терміналу, де підписантом з боку начебто іноземного інвестора виступив уже легендарний лижний інструктор.

Але у прокуратурі залишаються оптимістами. Луценко вірить, що Панама не буде покривати корупцію.

"Я впевнений, що Панама свідомо дотримується спільної угоди про боротьбу з корупцією. І поки в мене немає підстав говорити, що Панама хоче сприяти підозрюваним у корупції особам", – зазначив генпрокурор.

Разом з тим у прокуратурі назвали ще одну лазівку. Але для цього екс-очільник Держінвестицій має відбути покарання у справі, по якій його видала Панама.

За словами співрозмовника УП в Генпрокуратурі, коли Каськів вийде на свободу після відбування покарання, протягом 45 днів він має право залишити добровільно територію України і полетіти до Панами.

Але. Якщо він не скористається цим правом – він звільняється від усіх імунітетів. А це означає, що згода Панами вже буде не потрібна.

Каськів відмовляється йти на угоду зі слідством. Попри те, що прокуратура пропонувала йому, щоб він виказав спільників чи "вищого члена злочинної групи".

Тож тепер ГПУ проситиме про реальний термін покарання.

Луценко прогнозує, що суд може розпочатися за кілька тижнів. За його оцінкою, термін до початку судового процесу обраховується не місяцями, а тижнями.

Оксана Коваленко, УП