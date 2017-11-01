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Каськів каже, що заплатив державі збитки і піде до суду

Середа, 1 листопада 2017, 13:08

Екстрадований з Панами екс-голова Держкомінвестпроекту Владислав Каськів заявляє, що сам просив Панаму відпустити його в Україну, а тепер захищатиме свої інтереси в суді.

Відповідний коментар він опублікував у середу в Facebook.

"Хочу підтвердити повідомлення Генерального Прокурора Юрія Луценка. Я дійсно добровільно повернувся в Україну", – пише Каськів.

Він зазначає, що я звернувся до Республіки Панама з проханням надати згоду добровільно приїхати в Україну ще 18 вересня.

"27 жовтня Верховний Суд Панами задовольнив моє прохання, зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень", – заявляє Каськів.

Він пояснює, що вирішив відшкодувати збитки державі, незалежно від кінцевого рішення суду, "щоб припинити спекуляції".

"З цих же причин вирішив самостійно оплатити переліт. Сьогодні я повернувся в Україну. Моя позиція проста – буду доводити свою правоту у суді", – пише Каськів.

Він наголосив, що його повернення "відбулося у повній відповідності до передбачених міжнародним законодавством і законами України процедур, враховуючи його добровільний характер".

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1 листопада стало відомо про екстрадицію з Панами екс-голови Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, тепер впродовж 5 днів Каськів має сплатити заставу 160 тисяч.

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Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

Українська правда

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Теми: Каськів
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