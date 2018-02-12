Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримання Саакашвілі. ОНЛАЙН

Понеділок, 12 лютого 2018, 15:00
Затримання Саакашвілі. ОНЛАЙН

Екс-президента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали в столичному ресторані "Сулугуні" і вивезли в аеропорт, де посадили на літак до Польщі.

Сортувати
19:21

18:43

18:35

Саакашвілі з Польщі:

"Мені здається, що нам треба на це реагувати спокійно. Нам треба реагувати на їх слабкість силою духу. На їх розводки треба реагувати правдою. Вони брешуть. Це дрібний, переляканий, дешевий разводчик Порошенко. Це не президент. Це навіть не чоловік. Це просто підлий барига, який хоче зруйнувати Україну", - сказав він телефоном з Варшави.

"Ми обов’язково їх переможемо. Те що вони сьогодні зробили, це їх поразка", - впевнений Саакашвілі.

18:14

Польща прийняла Міхеіла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських. повертати не будуть", - повідомило джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник УП розповів, що прикордонниками разом з міграційною службою та іншими правоохоронними органами "були відпрацьовані окремі місця концентрації незаконних мігрантів на території міста Києва".

17:59

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко обурилася видворенням Саакашвілі за межі України та закликала президента Петра Порошенка "зупинити цю розправу".

"Петре Олексійовичу, для мене є очевидним, що це сталося за вашої особистої вказівки, інакше б ніхто на такий принизливий для України крок не пішов", – звернулася вона до Порошенка.

Вона закликала главу держави "негайно звільнити Сакашвілі і залишити у спокої його родину".

17:51

17:38

17:16

В Грузії відреагували на затримання Саакашвілі.


"Думаю, що затримання в Києві Саакашвілі не має бути пов'язане з пред'явленими йому грузинською стороною звинуваченнями. В України до нього свої претензії", – вважає один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія", віце-спікер парламенту Георгій Вольський.

При цьому він заявив, що "можлива екстрадиція Саакашвілі в Грузію не створить у Тбілісі ніяких проблем".

17:12

16:52

16:38

16:32

16:01

Екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть депортувати в Європу.

Про це УП повідомили високопоставлені джерела в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, після затримання Саакашвілі у Києві, його, швидше за все, депортую з України.

"Зараз його депортуватимуть в Європу. Всі суди уже пройшли. Як тільки він програв у суді, то служби отримали право депортувати", - повідомило джерело.

За його словами, усі процедури по висиланню не займуть багато часу, адже уже є рішення судів.

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко