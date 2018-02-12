Задержание Саакашвили. ОНЛАЙН

18:35

Саакашвілі з Польщі:

"Мені здається, що нам треба на це реагувати спокійно. Нам треба реагувати на їх слабкість силою духу. На їх розводки треба реагувати правдою. Вони брешуть. Це дрібний, переляканий, дешевий разводчик Порошенко. Це не президент. Це навіть не чоловік. Це просто підлий барига, який хоче зруйнувати Україну", - сказав він телефоном з Варшави.

"Ми обов’язково їх переможемо. Те що вони сьогодні зробили, це їх поразка", - впевнений Саакашвілі.