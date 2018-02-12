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Тимошенко просить Порошенка "зупинити розправу" над Саакашвілі

Понеділок, 12 лютого 2018, 16:51

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко обурилася видворенням екс-президента Грузію Міхеіла Саакашвілі за межі України та закликала президента Петра Порошенка "зупинити цю розправу".

Відповідну заяву оприлюднила 12 січня її прес-служба.

"Петре Олексійовичу, для мене є очевидним, що це сталося за вашої особистої вказівки, інакше б ніхто на такий принизливий для України крок не пішов", – звернулася вона до Порошенка.

"Лідер держави цінний для нації насамперед своєю особистою високою моральністю, духовністю і праведністю своїх вчинків. Враховуючи, що вас і Україну сприймають як одне ціле, не руйнуйте загальнолюдські цінності і не принижуйте Україну розправою над її другом, президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі", – заявила Тимошенко.

Вона закликала главу держави "негайно звільнити Сакашвілі і залишити у спокої його родину".

Як повідомлялося, 12 лютого в Державній прикордонній службі заявили, що видворили лідера партії "Рух нових сил"  Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Раніше з'явилося повідомлення, що близько 15:00 Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Як відомо, лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну 10 вересня 2017 року, порушивши при цьому процедуру перетину кордону. До того в липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства

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8 грудня Саакашвілі затримали за підозрою в "сприянні учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджувала, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Юлія Тимошенко була серед тих політиків, які висловлювали готовність взяти Саакашвілі на поруки.

Україна відмовила екс-президенту Грузії в наданні статусу біженця.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною цю відмову.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліТимошенко
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