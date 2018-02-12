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Саакашвілі з Варшави: Порошенко не президент, а дешевий "разводчик"

Понеділок, 12 лютого 2018, 17:33

Екс-президент Грузії лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що на його видворення з України треба реагувати спокійно.

Про це він сказав під час телефонної розмови зі своїми прихильниками, які перебувають у Києві.

"Мені здається, що нам треба на це реагувати спокійно. Нам треба реагувати на їх слабкість силою духу. На їх розводки треба реагувати правдою. Вони брешуть. Це дрібний, переляканий, дешевий разводчик Порошенко. Це не президент. Це навіть не чоловік. Це просто підлий барига, який хоче зруйнувати Україну", - сказав він.

"Ми обов’язково їх переможемо. Те, що вони сьогодні зробили, це їх поразка", - сказав Саакашвілі.

Крім того, у коментарі польському репортерові RMF FM у Варшаві він розповів, що "його битва в Україні та Грузії".

"Я люблю Польщу, але моя битва в Україні та Грузії. Я битимуся до кінця. У нас все буде добре, ми переможемо у цій битві", - сказав Саакашвілі.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПольща
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