Чудо з Мукачева, або Як українські лижі заполонили ЄС

В конце прошлого года Евростат подсчитал: в 2016-м Украина обеспечила до 50% потребностей Евросоюза в лыжах. Наша страна поставила в ЕС 731,4 тысячи единиц, оставив позади вездесущий Китай (420,6 тысячи).

Мировая лыжная экспансия под маркой "Made in Ukraine", о которой скромно молчат в самой Украине, начинается в Мукачево. С конвейера фабрики с 75-летней историей выходит около 3,5 тысяч пар лыж в день и около миллиона в год.

Что общего у лыжи с сэндвичем, как проходят ее испытания и почему продукция из Мукачево так популярна в мире? "Украинская правда" побывала на уникальном предприятии, работающем на Европу, Америку, олимпийских чемпионов, армию и президентов.

Герои Пхенчхана

Всего полгода назад 28-летний житель Закарпатья Юрий Габель работал частным предпринимателем. Как он сам говорит, занимался экспортом древесины в Европу. Его бизнес прогорел после встречи с нечистыми на руку дельцами из Италии.

Вот уже шесть месяцев Юрий – простой рабочий на австро-украинском СП "Fischer-Мукачево".

Габель зарабатывает около 13 тысяч гривен в месяц – значительно меньше того, что получал, когда был бизнесменом.

28-летний житель Закарпатья Юрий Габель – простой рабочий на австро-украинском СП "Fischer-Мукачево" Все фото и видео: Ельдар Сарахман

– Нужно попробовать себя в разных ролях, – говорит он, и, похоже, не особо жалеет.

Должность наборщика хоть звучит просто, зато позволяет Юрию быть причастным к созданию легенды. В этих громких словах не так уж и много пафоса.

Вот лишь один удивительный факт, о котором мало кто знает в Украине: Олимпиада в Корее для нашей продукции, в отличие от спортсменов, закончилась настоящим триумфом. В негласном зачете брендов, засветившихся в Пхенчхане, "Fischer" занял первое место. Он принес олимпийцам со всего мира 89 медалей: 35 "золотых", 33 "серебряных" и 21 "бронзовую". Итого – 55,6% от общего количества в лыжных видах.

Фабрика в Мукачево – крупнейшее подобное предприятие в Европе. 85% всех производственных мощностей австрийской корпорации разместились на 19 закарпатских гектарах. Оборот в 2017-м составил 38 миллионов евро с чистой прибылью 3,3 миллиона евро.

Здесь 1 200 украинских рабочих обеспечивают четвертую часть мирового рынка, выпуская по 3,5 тысяч пар лыж и клюшек ежедневно.

Фабрика в Мукачево – крупнейшее подобное предприятие в Европе

В цеху, где работает Юрий Габель, шипят прессовальные машины и пахнет химикатами. Мужчины в рабочих комбинезонах готовы часами рассказывать о производстве, беспощадно ломая стереотипы обывателей.

"О, нет! Никто не выстругивает лыжу рубанком из куска дерева. Нет, это не две дощечки, на которые встал, и поехал", – объясняют здесь со снисходительной улыбкой, не отвлекаясь от рабочего процесса.

– К примеру, горные экземпляры собирают из 30-ти частей, используя так называемую "сэндвич-технологию", – делится с УП начальник цеха Игорь Данчевский.

Среди "ингредиентов": пленка, скользящий слой, деревянная вставка, силовые элементы, носок, пятка, резиновые ленты, окантовка и много чего еще.

– Между каждой деталью – клейкий флизелин. После сборки "сэндвич" идет под пресс при температуре 130 °C, – добавляет он.

Мужчины в рабочих комбинезонах готовы часами рассказывать о производстве, беспощадно ломая стереотипы обывателей

3D cтанок, саркофаг и сауна для дерева

Сборка и прессовка – лишь вершина айсберга. Для того чтобы, например, одна беговая лыжа появилась на свет, нужно больше трех недель.

– Всё начинается с бассейна, – говорит Петр Швардак, начальник отдела охраны труда и глава профсоюза.. – В нем в течение нескольких суток пропариваем древесину при температуре от 80°C и выше.

После этого сырье идет в лущильный цех. Здесь стоит сильный шум, заставляющий повышать голос, и пахнет свежим деревом.

Огромные и дорогостоящие агрегаты ювелирно режут пропаренный кругляк тонким ножом на шпон – листы толщиной от 2 до 4 миллиметров. Их просушивают в специальных аппаратах, а затем убирают все сучки и шероховатости.

Огромные и дорогостоящие агрегаты ювелирно режут пропаренный кругляк тонким ножом на шпон – листы толщиной от 2 до 4 миллиметров

– Шпон склеивают в плиту необходимой толщины, из которой потом "нарезают" лыжи на 3D-станке, – продолжает Швардак. – В плите чередуются листы из разных видов дерева. Их пропорции, очередность определяют в результате научных исследований. Все зависит от того, какие характеристики нужны на выходе.

Когда на фабрике говорят о научном подходе, не преувеличивают. Тут есть специальная лаборатория, где испытывают начальные экземпляры, прежде чем партию запускают в производство.

– Проверяем основные параметры, к примеру, жесткость, – показывает начальник лаборатории Александр Скрыпинец. – Вот эта машина имитирует катание на лыжах (между собой сотрудники называют ее "секс-машина" – УП). Она поднимает вверх и опускает вниз тестовый экземпляр 100 тысяч раз.

Испытание происходит в течение десяти часов. Хорошая лыжа не должна растерять параметры после пикантного эксперимента.

– При катании лыжа не должна разломаться, раскрошиться, – продолжает он. – Мы ее вымачиваем в ванне, проверяем, "пьет" она воду или нет. Затем замораживаем при минус 20-ти в холодильнике, похожем на саркофаг. После этого тестируем на прочность.

Начальник лаборатории Александр Скрыпинец. – Вот эта машина имитирует катание на лыжах. М ежду собой сотрудники называют ее "секс-машина"

Карбон для НХЛ

В мукачевских лыжах четыре вида древесины: бук, тополь, береза и фума (ее закупают в Кот-д'Ивуаре и еще нескольких странах Африки). Доля украинского дерева, которое используют в производстве, – 80%. Годовой объем перерабатываемого сырья – 8 тысяч кубометров.

Годовой объем перерабатываемого сырья – 8 тысяч кубометров

– Мы отправляем примерно 5-7 фур готовой продукции каждую неделю, – говорит Сергей Пугачевский, начальник отдела логистики. – 70% идет в логистический центр в Австрии, откуда товар расходится на 43 страны мира, включая Японию, Канаду и США.

Напрямую с Мукачево поставки идут в Россию, Францию, а также Канаду. В Канаду мы грузим клюшки через порт Гамбург.

Клюшки – еще одна гордость Мукачево, о которой за пределами этого городка в Украине известно немногим.

Мирослав Сабов, начальник цеха, где производят больше миллиона клюшек ежегодно, показывает стеллаж с "эпоксидными кассетами" – специальными формами, в которых "выливают" карбоновую продукцию. На каждой маркером написаны фамилии украинских, российских и западных хоккеистов, для которых тут выполняют заказы.

Мирослав Сабов, начальник цеха, где производят больше миллиона клюшек ежегодно, показывает стеллаж с "эпоксидными кассетами" – специальными формами, в которых "выливают" карбоновую продукцию

– Никита Буценко, Яковенко, Казанцев, Козловский, Белов, Акимов, – перечисляет фамилии спортсменов Сабов. – Для каждого игрока своя жесткость, загиб, свой угол. Все индивидуальные параметры хранятся у нас в базе. Заказывают обычно партиями от трех до 24 клюшек.

Есть продукция и из дерева, но профессионалы в основном пользуются карбоном. Это сверхлегкий и прочный материал, который раньше использовали только в космической и авиационной промышленности. Карбоновая клюшка полая внутри, весит 410 грамм.

"Fischer" обеспечивает клюшками 27 команд из 31 клуба главной хоккейной лиги мира – североамериканской НХЛ.

Лыжоборонпром

Лыжи в Мукачево начали производить в 1944 году, на частном предприятии предпринимателя Юлия Чокнади. В начале 70-х здесь появилась новая фабрика, и впервые в СССР выпустили пластиковые лыжи.

В 1979-м путешественник Дмитрий Шпаро совершил первую лыжную экспедицию на Северный полюс на мукачевском "Бескиде". Одна из деревянных лыж-участниц того похода до сих пор хранится на заводе. Вторую нужно искать в местном краеведческом музее.

В Мукачево также родился знаменитый бренд лыж "Тиса", который выпускают до сих пор отдельной линейкой. Именно в таких лыжах взял "золото" в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко. Одну из них со своим автографом он передал в Олимпийский музей в Лозанне.

Именно в таких лыжах взял "золото" в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко

Таких лыж, как у Абраменко, выпускают 200 пар в год, и продают всего по 230-240 евро. Прочные, надежные, разработанные на 100% украинскими конструкторами, они особо котируются среди спортсменов на постсоветском пространстве.

Таких лыж, как у Абраменко, выпускают 200 пар в год, и продают по 230-240 евро

Как говорят на "Fischer", "Тиса" – для особых ценителей еще того, старого бренда, а также для любителей поностальгировать.

– Все экспедиции на Северный полюс – это "Бескид", "золото" на Олимпиадах – "Тиса", – вспоминает Василий Рябич, гендиректор "Fischer-Мукачево", работающий тут уже 40 лет. – Рынок лыж в СССР составлял 15 миллионов пар в год. Около семи миллионов забирала армия. Для нее делали простые деревянные лыжи. Как дрова. Покатались сезон – выкинули.

Все экспедиции на Северный полюс – это "Бескид", "золото" на Олимпиадах – "Тиса", – вспоминает Василий Рябич, гендиректор "Fischer-Мукачево", работающий тут уже 40 лет

В современной украинской армии появились подразделения, которые, наконец, поняли, что им нужны лыжи. В 2017-м была наша первая поставка за годы независимости. Для военных мы разработали отдельную универсальную модель.

В Мукачево производят и вовсе лимитированные серии – именные экземпляры для политиков, дипломатов и президентов. В разные времена тут обували в лыжи Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева, Виктора Ющенко, Евгения Червоненко, Михеила Саакашвили, Каху Каладзе и даже Владимира Путина ("Было дело, когда он еще "хорошим" был", – уточняют на заводе).

Боимся быть смешными

Если б не данные Евростата об украинской лыжной экспансии, украинский обыватель вряд ли узнал об этой победе и кующих ее рабочих из Мукачево.

Все дело в том, что 99% продукции из Закарпатья идет на экспорт, тогда как отечественный рынок, по словам Василия Рябича, готов "переварить" микроскопический 1%.

Таковы в Украине реальность и спрос.

Причин несколько.

Во-первых, за последние четверть века в Украине, по мнению Рябича упал массовый интерес к этому виду спорта и отдыха. Особенно если сравнивать со временами СССР.

Во-вторых, у многих на это попросту нет денег.

К примеру, пара горных лыж, которые производят у нас в стране, стоит в среднем от 5 до 30 тысяч гривен.

В третьих, в Украине слабо развита лыжная инфраструктура.

Мастер спорта, а ныне менеджер по продажам Адриана Кравчук (ее муж Станислав Кравчук – неоднократный победитель Кубков мира по фристайлу – УП) рассказывает: в Украине продают около 3 тысяч пар беговых лыж ежегодно. А емкость рынка горных – 2,5 тысяч, вместе с прокатом. Другими словами, фабрика в Мукачево работает на внутренний рынок всего два неполных дня в году.

Мастер спорта, а ныне менеджер по продажам Адриана Кравчук ( ее муж Станислав Кравчук – неоднократный победитель Кубков мира по фристайлу – УП )

– Традиции беговых лыж в Украине сегодня утрачены, – констатирует Адриана Кравчук. – Хотя для них как раз не нужно никакой инфраструктуры. Отношение к спорту, и не только к зимнему, оставляет желать лучшего. У нас упраздняют секции и перестают популяризировать спорт среди детей и молодежи. Уделяют внимание в основном футболу, и все.

Гендиректор "Fischer-Мукачево" рассказывает еще об одном аспекте, связанном с менталитетом и современными предпочтениями украинцев.

– Те, у кого есть деньги и желание – политики, бизнесмены – катаются в основном в Куршевеле, на курортах Австрии, Германии, – отмечает Василий Рябич. – Но большинство думает так: лучше заплатить 300 долларов, и поваляться на песочке в Турции, чем отдать 500 долларов за лыжи, на которых прокатишься несколько раз в году.

Рябич делает глоток зеленого чая и добавляет:

– Бегать на лыжах – нормальное, естественное состояние для европейцев. Мы же стали этого стесняться. Мы боимся встать на лыжи, чтобы не показаться смешными, неуклюжим. Мы всегда стараемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле.