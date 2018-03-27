Чудо из Мукачево, или Как украинские лыжи заполонили ЕС

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Вторник, 27 марта 2018, 09:25

В конце прошлого года Евростат подсчитал: в 2016-м Украина обеспечила до 50% потребностей Евросоюза в лыжах. Наша страна поставила в ЕС 731,4 тысячи единиц, оставив позади вездесущий Китай (420,6 тысячи).

Мировая лыжная экспансия под маркой "Made in Ukraine", о которой скромно молчат в самой Украине, начинается в Мукачево. С конвейера фабрики с 75-летней историей выходит около 3,5 тысяч пар лыж в день и около миллиона в год.

Что общего у лыжи с сэндвичем, как проходят ее испытания и почему продукция из Мукачево так популярна в мире? "Украинская правда" побывала на уникальном предприятии, работающем на Европу, Америку, олимпийских чемпионов, армию и президентов.

Герои Пхенчхана

Всего полгода назад 28-летний житель Закарпатья Юрий Габель работал частным предпринимателем. Как он сам говорит, занимался экспортом древесины в Европу. Его бизнес прогорел после встречи с нечистыми на руку дельцами из Италии.

Вот уже шесть месяцев Юрий – простой рабочий на австро-украинском СП "Fischer-Мукачево".

Габель зарабатывает около 13 тысяч гривен в месяц – значительно меньше того, что получал, когда был бизнесменом.

 
28-летний житель Закарпатья Юрий Габель – простой рабочий на австро-украинском СП "Fischer-Мукачево"
Все фото и видео: Ельдар Сарахман

– Нужно попробовать себя в разных ролях, – говорит он, и, похоже, не особо жалеет.

Должность наборщика хоть звучит просто, зато позволяет Юрию быть причастным к созданию легенды. В этих громких словах не так уж и много пафоса.

Вот лишь один удивительный факт, о котором мало кто знает в Украине: Олимпиада в Корее для нашей продукции, в отличие от спортсменов, закончилась настоящим триумфом. В негласном зачете брендов, засветившихся в Пхенчхане, "Fischer" занял первое место. Он принес олимпийцам со всего мира 89 медалей: 35 "золотых", 33 "серебряных" и 21 "бронзовую". Итого – 55,6% от общего количества в лыжных видах.

Фабрика в Мукачево – крупнейшее подобное предприятие в Европе. 85% всех производственных мощностей австрийской корпорации разместились на 19 закарпатских гектарах. Оборот в 2017-м составил 38 миллионов евро с чистой прибылью 3,3 миллиона евро.

Здесь 1 200 украинских рабочих обеспечивают четвертую часть мирового рынка, выпуская по 3,5 тысяч пар лыж и клюшек ежедневно.

 
Фабрика в Мукачево – крупнейшее подобное предприятие в Европе.

В цеху, где работает Юрий Габель, шипят прессовальные машины и пахнет химикатами. Мужчины в рабочих комбинезонах готовы часами рассказывать о производстве, беспощадно ломая стереотипы обывателей.

"О, нет! Никто не выстругивает лыжу рубанком из куска дерева. Нет, это не две дощечки, на которые встал, и поехал", – объясняют здесь со снисходительной улыбкой, не отвлекаясь от рабочего процесса.

– К примеру, горные экземпляры собирают из 30-ти частей, используя так называемую "сэндвич-технологию", – делится с УП начальник цеха Игорь Данчевский.

Среди "ингредиентов": пленка, скользящий слой, деревянная вставка, силовые элементы, носок, пятка, резиновые ленты, окантовка и много чего еще.

– Между каждой деталью – клейкий флизелин. После сборки "сэндвич" идет под пресс при температуре 130 °C, – добавляет он.

 
Мужчины в рабочих комбинезонах готовы часами рассказывать о производстве, беспощадно ломая стереотипы обывателей.

3D cтанок, саркофаг и сауна для дерева

Сборка и прессовка – лишь вершина айсберга. Для того чтобы, например, одна беговая лыжа появилась на свет, нужно больше трех недель.

– Всё начинается с бассейна, – говорит Петр Швардак, начальник отдела охраны труда и глава профсоюза.. – В нем в течение нескольких суток пропариваем древесину при температуре от 80°C и выше.

После этого сырье идет в лущильный цех. Здесь стоит сильный шум, заставляющий повышать голос, и пахнет свежим деревом.

Огромные и дорогостоящие агрегаты ювелирно режут пропаренный кругляк тонким ножом на шпон – листы толщиной от 2 до 4 миллиметров. Их просушивают в специальных аппаратах, а затем убирают все сучки и шероховатости.

 
Огромные и дорогостоящие агрегаты ювелирно режут пропаренный кругляк тонким ножом на шпон – листы толщиной от 2 до 4 миллиметров.

– Шпон склеивают в плиту необходимой толщины, из которой потом "нарезают" лыжи на 3D-станке, – продолжает Швардак. – В плите чередуются листы из разных видов дерева. Их пропорции, очередность определяют в результате научных исследований. Все зависит от того, какие характеристики нужны на выходе.

Когда на фабрике говорят о научном подходе, не преувеличивают. Тут есть специальная лаборатория, где испытывают начальные экземпляры, прежде чем партию запускают в производство.

– Проверяем основные параметры, к примеру, жесткость, – показывает начальник лаборатории Александр Скрыпинец. – Вот эта машина имитирует катание на лыжах (между собой сотрудники называют ее "секс-машина" – УП). Она поднимает вверх и опускает вниз тестовый экземпляр 100 тысяч раз.

Испытание происходит в течение десяти часов. Хорошая лыжа не должна растерять параметры после пикантного эксперимента.

– При катании лыжа не должна разломаться, раскрошиться, – продолжает он. – Мы ее вымачиваем в ванне, проверяем, "пьет" она воду или нет. Затем замораживаем при минус 20-ти в холодильнике, похожем на саркофаг. После этого тестируем на прочность.

 
Начальник лаборатории Александр Скрыпинец. – Вот эта машина имитирует катание на лыжах.  Между собой сотрудники называют ее "секс-машина"

Карбон для НХЛ

В мукачевских лыжах четыре вида древесины: бук, тополь, береза и фума (ее закупают в Кот-д'Ивуаре и еще нескольких странах Африки). Доля украинского дерева, которое используют в производстве, – 80%. Годовой объем перерабатываемого сырья 8 тысяч кубометров.

 
Годовой объем перерабатываемого сырья 8 тысяч кубометров.

Мы отправляем примерно 5-7 фур готовой продукции каждую неделю, – говорит Сергей Пугачевский, начальник отдела логистики. – 70% идет в логистический центр в Австрии, откуда товар расходится на 43 страны мира, включая Японию, Канаду и США.

Напрямую с Мукачево поставки идут в Россию, Францию, а также Канаду. В Канаду мы грузим клюшки через порт Гамбург.

Клюшки – еще одна гордость Мукачево, о которой за пределами этого городка в Украине известно немногим.

Мирослав Сабов, начальник цеха, где производят больше миллиона клюшек ежегодно, показывает стеллаж с "эпоксидными кассетами" – специальными формами, в которых "выливают" карбоновую продукцию. На каждой маркером написаны фамилии украинских, российских и западных хоккеистов, для которых тут выполняют заказы.

 
Мирослав Сабов, начальник цеха, где производят больше миллиона клюшек ежегодно, показывает стеллаж с "эпоксидными кассетами" – специальными формами, в которых "выливают" карбоновую продукцию.

– Никита Буценко, Яковенко, Казанцев, Козловский, Белов, Акимов, – перечисляет фамилии спортсменов Сабов. – Для каждого игрока своя жесткость, загиб, свой угол. Все индивидуальные параметры хранятся у нас в базе. Заказывают обычно партиями от трех до 24 клюшек.

Есть продукция и из дерева, но профессионалы в основном пользуются карбоном. Это сверхлегкий и прочный материал, который раньше использовали только в космической и авиационной промышленности. Карбоновая клюшка полая внутри, весит 410 грамм.

"Fischer" обеспечивает клюшками 27 команд из 31 клуба главной хоккейной лиги мира североамериканской НХЛ.

Лыжоборонпром

Лыжи в Мукачево начали производить в 1944 году, на частном предприятии предпринимателя Юлия Чокнади. В начале 70-х здесь появилась новая фабрика, и впервые в СССР выпустили пластиковые лыжи.

В 1979-м путешественник Дмитрий Шпаро совершил первую лыжную экспедицию на Северный полюс на мукачевском "Бескиде". Одна из деревянных лыж-участниц того похода до сих пор хранится на заводе. Вторую нужно искать в местном краеведческом музее.

В Мукачево также родился знаменитый бренд лыж "Тиса", который выпускают до сих пор отдельной линейкой. Именно в таких лыжах взял "золото" в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко. Одну из них со своим автографом он передал в Олимпийский музей в Лозанне.

 
Именно в таких лыжах взял "золото" в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко.
Фото: NOC-UKR.ORG

Таких лыж, как у Абраменко, выпускают 200 пар в год, и продают всего по 230-240 евро. Прочные, надежные, разработанные на 100% украинскими конструкторами, они особо котируются среди спортсменов на постсоветском пространстве.

 
Таких лыж, как у Абраменко, выпускают 200 пар в год, и продают всего по 230-240 евро.

Как говорят на "Fischer", "Тиса" – для особых ценителей еще того, старого бренда, а также для любителей поностальгировать.

– Все экспедиции на Северный полюс – это "Бескид", "золото" на Олимпиадах – "Тиса", – вспоминает Василий Рябич, гендиректор "Fischer-Мукачево", работающий тут уже 40 лет. – Рынок лыж в СССР составлял 15 миллионов пар в год. Около семи миллионов забирала армия. Для нее делали простые деревянные лыжи. Как дрова. Покатались сезон – выкинули.

 
Все экспедиции на Северный полюс – это "Бескид", "золото" на Олимпиадах – "Тиса", – вспоминает Василий Рябич, гендиректор "Fischer-Мукачево", работающий тут уже 40 лет.

В современной украинской армии появились подразделения, которые, наконец, поняли, что им нужны лыжи. В 2017-м была наша первая поставка за годы независимости. Для военных мы разработали отдельную универсальную модель.

В Мукачево производят и вовсе лимитированные серии – именные экземпляры для политиков, дипломатов и президентов. В разные времена тут обували в лыжи Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева, Виктора Ющенко, Евгения Червоненко, Михеила Саакашвили, Каху Каладзе и даже Владимира Путина ("Было дело, когда он еще "хорошим" был", – уточняют на заводе).

Боимся быть смешными

Если б не данные Евростата об украинской лыжной экспансии, украинский обыватель вряд ли узнал об этой победе и кующих ее рабочих из Мукачево.

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Все дело в том, что 99% продукции из Закарпатья идет на экспорт, тогда как отечественный рынок, по словам Василия Рябича, готов "переварить" микроскопический 1%.

Таковы в Украине реальность и спрос.

Причин несколько.

Во-первых, за последние четверть века в Украине, по мнению Рябчина упал массовый интерес к этому виду спорта и отдыха. Особенно если сравнивать со временами СССР.

Во-вторых, у многих на это попросту нет денег.

К примеру, пара горных лыж, которые производят у нас в стране, стоит в среднем от 5 до 30 тысяч гривен.

В третьих, в Украине слабо развита лыжная инфраструктура.

Мастер спорта, а ныне менеджер по продажам Адриана Кравчук (ее муж Станислав Кравчук – неоднократный победитель Кубков мира по фристайлу – УП) рассказывает: в Украине продают около 3 тысяч пар беговых лыж ежегодно. А емкость рынка горных – 2,5 тысяч, вместе с прокатом. Другими словами, фабрика в Мукачево работает на внутренний рынок всего два неполных дня в году.

 
Мастер спорта, а ныне менеджер по продажам Адриана Кравчук (ее муж Станислав Кравчук – неоднократный победитель Кубков мира по фристайлу – УП)

– Традиции беговых лыж в Украине сегодня утрачены, – констатирует Адриана Кравчук. – Хотя для них как раз не нужно никакой инфраструктуры. Отношение к спорту, и не только к зимнему, оставляет желать лучшего. У нас упраздняют секции и перестают популяризировать спорт среди детей и молодежи. Уделяют внимание в основном футболу, и все.

Гендиректор "Fischer-Мукачево" рассказывает еще об одном аспекте, связанном с менталитетом и современными предпочтениями украинцев.

– Те, у кого есть деньги и желание политики, бизнесмены катаются в основном в Куршевеле, на курортах Австрии, Германии, – отмечает Василий Рябчук. – Но большинство думает так: лучше заплатить 300 долларов, и поваляться на песочке в Турции, чем отдать 500 долларов за лыжи, на которых прокатишься несколько раз в году.

Рябчук делает глоток крепкого кофе и добавляет:

– Бегать на лыжах – нормальное, естественное состояние для европейцев. Мы же стали этого стесняться. Мы боимся встать на лыжи, чтобы не показаться смешными, неуклюжим. Мы всегда стараемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле.

Темы: Закарпатье спорт Абраменко
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