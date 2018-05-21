Виправдати Яценюка. Чому Аваков почав розслідувати заяви Онищенка

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк уже більше двох років не працює прем’єр-міністром. Однак чималий термін не завадив Міністерству внутрішніх справ відкрити кримінальне провадження стосовно незаконного втручання в роботу.

Національна поліція розслідує, хто був замовником, хто проплачував та хто здійснював чорний піар проти лідера "Народного фронту" в 2015 році.

Можна було б сказати, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробив комплімент однопартійцю. Втім, у цій історії виникає відразу кілька "але".

Перше: МВС почало перевіряти ці факти аж через два роки після відставки Яценюка і за рік до президентських виборів.

Друге: відомство, яке проводить та ініціювало розслідування, – підконтрольне чинному члену партії "Народний фронт" та соратнику Яценюка, що є ознакою конфлікту інтересів.

Третє і найважливіше – провадження базується на словах депутата-втікача Олександра Онищенка, який заявив, що на прохання Петра Порошенка виплатив 30 мільйонів доларів для дискредитації екс-прем’єра.

Однак за два роки після втечі з країни Онищенко не надав українським правоохоронцям жодного підтвердження своїм звинуваченням проти діючої влади. Більше того – сам депутат перебуває під слідством.

Національне антикорупційне бюро звинувачує Онищенка в організації схеми з перепродажу купленого в держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. За даними слідства, така схема завдала державі близько 3 мільярдів гривень збитків.

Це означає, що свідчення депутата в цьому розслідуванні викликатиме замало довіри в суспільства. Та й сам політичний істеблішмент ставитиметься до цих заяв не більше, ніж як до гри олігарха, що перебуває у відчаї за кордоном.

Тим не менше, слідчі Національної поліції цілком серйозно готуються допитувати найближче оточення президента, колишніх членів уряду та журналістів.

"Українська правда" розбиралася, чому МВС відкрило провадження щодо дискредитації Яценюка, чому правоохоронці нарешті помітили "плівки Онищенка" та кого слідчі збираються допитувати.

Каток для кролика

Грудень 2015 року. Центр столиці обставлений сіті-лайтами з написом: "Біжи, кролику, біжи. З 11.12.2015".

Образ кролика був натяком на Яценюка, а 11 грудня 2015 року в його уряду закінчувався річний імунітет

Звичайному перехожому могло здатися, що це реклама нового перевидання романів американського письменника Джона Апдайка, однак у повідомленні було приховано значно глибший сенс.

Образ кролика був натяком на Яценюка, а 11 грудня 2015 року в його уряду закінчувався річний імунітет.

Щоправда, бігти лідеру "Народного фронту" не довелося. У той день під час виступу екс-прем’єра з трибуни Верховної Ради до нього підійшов народний депутат з фракції БПП Олег Барна, вручив букет червоних троянд, взяв на руки і спробував винести. Після цього вся фракція "фронтовиків" побігла бити депутата фракції партнерів по коаліції.

Під час виступу екс-прем’єра з трибуни Верховної Ради до нього підійшов народний депутат з фракції БПП Олег Барна , вручив букет червоних троянд, взяв на руки і спробував винести

Згодом президент Петро Порошенко регулярно збирав засідання "стратегічної сімки", де вмовляв Яценюка добровільно піти у відставку. Співрозмовники, що були свідками цих зустрічей, порівнюють тодішнє наполягання голови держави з асфальтним катком.

"Петро знав, що Яценюку на 9 ранку треба бути на нарадах у Кабміні. Тому Порошенко збирав "сімку" вночі і на виснаженні тримав Арсенія до 5 ранку. І так місяцями він повторював – "ну, може, піди", – згадують в оточенні лідера "Народного фронту".

У підсумку Яценюк таки подав у відставку в квітні 2016 року.

На цьому можна було б поставити крапку. Але в грудні того ж року депутат-втікач Олександр Онищенко дав інтерв’ю британському виданню "The Independent", де заявив, що проплачував кампанію проти колишнього прем’єра і витратив на це ні багато, ні мало – 30 мільйонів доларів.

У своїй книзі "Петро П’ятий. Правдива історія про українського диктатора" Онищенко уточнив, що фінансувати атаку на Яценюка його просив ніхто інший, як особисто президент України.

"Порошенко поклав на мене зобов'язання фінансувати інформаційну кампанію з дискредитації Яценюка, і я майже рік займався чорним піаром проти прем’єра", – пригадує Онищенко.

Гра Авакова

Після виходу у світ книжки Онищенка журналісти "Слідство інфо" опублікували велике розслідування, базоване на листуванні депутата-втікача з оточенням президента.

Із переписки зрозуміло, що народні депутати з близького оточення Порошенка – Ігор Кононенко та Сергій Березенко, а також фінансовий радник президента Макар Пасенюк – просили Онищенка домовлятися про вигідні для АП голосування з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Медіатором цих переговорів був Онищенко, який і оплачував голосування "Батьківщини".

Джерела в МВС переконують, що робота журналістів стала остаточною причиною для початку офіційного розслідування.

Наступного дня після оприлюднення скандального листування МВС випустило інформацію про початок кримінального провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем’єра Яценюка, що призвело до його відставки.

"Слідство розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму. За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб", – йдеться в повідомленні поліції.

Міністр Аваков на емоціях навіть запостив твіт: "Ця брудна політична корупція має бути розкрита!".

Эта грязная политическая коррупция должна быть вскрыта!

Нужно назвать всё своими именами. Будущее должно быть без этой грязи - продавцов дискредитации, голосов и фейков, покупателей и исполнителей. Дышать всем станет легче! https://t.co/fYzf74pkRh pic.twitter.com/qSjNuxmUH1 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2018

"Після зізнань Онищенка у 2016 році наші депутати звернулися з цим питанням до НАБУ. Але за півтора року результатів так і немає. Але ж ми хочемо знати, хто виділяв гроші, скільки їх витратили на обслуговування "говорячих голів", які працювали на дискредитацію уряду Яценюка", – коментує лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

За даними УП, слідством у цій справі опікується молодий заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції України Максим Цуцкірідзе. До цього він не займався серйозними розслідуваннями, пов’язаними з політикою.

Оскільки зі створенням Державного бюро розслідувань ГПУ втратила функцію слідства, а ДБР ще не працює на повну, Нацполіція залишилася єдиним органом, який може займатися цим розслідуванням. Тобто генеральний прокурор не зможе просто так забрати це провадження від Нацполіції. Навіть якщо захоче.

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Ліквідація "Мамая". Що відомо про ватажка осетинських бойовиків на Донбасі Як розповідають в оточенні президента, після появи новини про відкриття справи щодо втручання в роботу Яценюка Порошенко телефонував до Авакова.

Президент цікавився, як йому сприймати цю інформацію. Міністр переконував, що не має до справи ніякого стосунку, мовляв, усім займається Головне слідче управління Нацполіції. Порошенко припинив розмову і кинув слухавку.

Співрозмовники в МВС запевняють, що слідчі готуються до серйозного збору доказів. Список потенційних кандидатів на допит вражає.

У міністерстві обіцяють допитати Олександра Онищенка, Юлію Тимошенко, Ігоря Кононенка, Сергія Березенка, Макара Пасенюка, Арсенія Яценюка з членами його уряду, журналіста Дмитра Гнапа, який опублікував листування депутата-втікача, і нардепа Сергія Капліна, який був задіяним у кампанії проти колишнього прем’єра.

"Допитають усіх, хто фігурує у виступах Онищенка. Якщо треба буде, то за особливої процедури буде допитаний і Петро Олексійович", – стверджує джерело в міністерстві.

Утім, хоча в МВС із запалом розповідають про розслідування, насправді маловірогідно, що воно принесе якісь конкретні результати, тим паче судові вироки.

Як би не було, але цим провадженням міністр внутрішніх справ підвішує одразу двох кандидатів у президенти – Петра Порошенка та Юлію Тимошенко.

У листуванні Онищенка, яке опублікували журналісти, чітко простежується їхня причетність до корупції. Сама лише наявність прізвищ Тимошенко та оточення президента в розслідуванні Нацполіції як мінімум дозволить використовувати цей незручний момент їхнім конкурентам у публічних виступах.

Але в першу чергу провадження розв’язує руки Арсену Авакову, який зможе торгуватися з обома кандидатами. Звісно, коли йому це буде потрібно.

Та в цій історії може статися непередбачуваний поворот.

У вже згаданій книжці Онищенко посеред інших викриттів розповідає і про корупцію членів "Народного фронту".

Він у яскравих фарбах описує, як Яценюк зі своїми соратниками організував схему в "Укргазвидобуванні", завдяки якій забезпечив фінансування виборчої кампанії партії "Народний фронт" на парламентських виборах 2014 року.

А йдеться – не багато, не мало – про 40 мільйонів доларів, які начебто й допомогли НФ піднести неприємний сюрприз для команди президента на згаданих виборах, вигравши їх за партійними списками.

Якщо МВС відкрило провадження через листування Онищенка, то ніхто не заборонить уже ГПУ зареєструвати аналогічне провадження щодо членів "Народного фронту" і зобов’язати його розслідувати СБУ чи поліцію.

Тільки тоді вилізе інша неприємність. Представникам влади доведеться виправдовуватися, як так сталося, що, воюючи між собою, вони почали використовувати "злочинні заяви" депутата Олександра Онищенка. Того самого, який звинуватив у корупції їх усіх.

Поки представники українського істеблішменту воюють між собою чужими словами, виходить, що вони визнають заяви, які самі раніше заперечували.

Роман Кравець, УП