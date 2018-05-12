Онищенко обвинил НАБУ в попытке с ним договориться

Беглый нардеп Александр Онищенко утверждает, что НАБУ инициировало и вело с ним переговоры о заключении сделки о признании вины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Онищенко подчеркнул, что, в соответствии с УПК, сделка о признании вины может заключаться либо по инициативе прокурора, либо по инициативе подозреваемого.

"Следовательно, ни детективы НАБУ, ни тем более руководитель, не могут ни инициировать, ни вообще вести какие бы то ни было переговоры относительно какой бы то ни было сделки", - отметил он.

"А то, что именно НАБУ её инициировала и вело по ней переговоры - это чистейшая правда.

Если кто не верит - задайте вопрос адвокату Ищенко, всё происходило в его присутствии", - утверждает Онищенко.

В то же время, в пятницу вечером в эфире проекта "Спецпроект с Наташей Влащенко" на телеканале ZIK было обнародованное видео якобы разговора Онищенко с детективом НАБУ Андреем Калужинским.

Как отметила Влащенко, запись предоставил телеканалу сам Онищенко.

"Если НАБУ действительно предлагало соглашение господину Онищенко, то за это должна быть уголовная ответственность", - отмечает телеканал.

На видео происходит следующий диалог:

Детектив НАБУ: …в посольстве Украины где-то за рубежом. Там вас точно... Потому что Генеральная прокуратура не имеет юрисдикции за границей.

Онищенко: Хорошо, проработайте этот момент. Вы же можете подготовить сделку, чтобы дать юристам? И тогда будем говорить о сделке.

Детектив НАБУ: Вы готовы возместить 700 млн и отказаться от своей роли на предприятии, на котором всего 150 млн долларов?

Онищенко: Да.

Детектив НАБУ: Если так, я думаю, тогда мы начнем заниматься этим вопросом… Вы готовы дать показания в качестве подозреваемого по этому делу, находясь, например, в Британии?

Онищенко: Готов.

Детектив НАБУ: Мы договоримся и встретимся в посольстве Украины и там вас официально допросим, вас это устроит?

Онищенко: Да.

Как сообщалось, в октябре 2017 года по обращению Николая Мартыненко против главы отдела детективов НАБУ Андрея Калужинского было возбуждено уголовное дело.

По словам адвоката Мартыненко Петра Бойко, Калужинской требовал от Онищенко предоставить любые доказательства против Мартыненко в обмен на закрытие уголовного производства против него.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

10 мая журналисты "Слидство.Инфо" опубликовали расследование, в котором они говорят, что встречались с Онищенко во Франции и тот разрешил им сфотографировать смс-переписку с депутатами из БПП Игорем Кононенко и Сергеем Березенко, а также с финансовым советником президента Макаром Пасенюком.

В сообщениях, снимки которых показали журналисты, Онищенко якобы просят договориться с другими нардепами о голосовании за деньги в пользу президента Петра Порошенко.

Позже Онищенко заявил, что не давал доступ журналистам-расследователям к своей смс-переписке с нардепами из БПП. Те говорят, что нардеп врет.

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