Журналісти опублікували весь архів листування Онищенка з оточенням Порошенка

Журналісти "Слідство.Інфо" опублікували повний архів листування нардепа-втікача Олександра Онищенка з представниками оточення президента Петра Порошенка.

Фотографії листування журналісти опублікували на своєму сайті.

"Фотографії листування передані детективам Антикорупційного бюро, які раніше порушили кримінальне провадження стосовно можливого підкупу народних депутатів України. Детективи НАБУ долучили ці знімки до матеріалів кримінального провадження", - зазначають журналісти.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

10 травня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування, в якому вони кажуть, що зустрічалися з Онищенком у Франції і той дозволив їм сфотографувати смс-переписку з депутатами від БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком, а також з фінансовим радником президента Макаром Пасенюком.

У повідомленнях, знімки яких показали журналісти, Онищенко нібито просять домовитися з іншими нардепами про голосування за гроші на користь президента Петра Порошенка.

Пізніше Онищенко заявив, що не давав доступ журналістам-розслідувачам до своєї смс-переписки з нардепами від БПП. Ті кажуть, що нардеп бреше.

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