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Бабченко живий!

Середа, 30 травня 2018, 17:53
Бабченко живий!
прес-служба президента

Російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За словами глави СБУ Василя Грицака вбивство журналіста замовили російські спецслужби через посередника в Україні.

Вони начебто завербували громадянина України, який доручив вбивство знайомому АТОшнику і заплатив йому 15 тисяч доларів завдатку з обіцяних 30 тисяч.

Колишній учасник АТО, у свою чергу, співпрацював зі спецслужбами.  

Сам посередник заробив на "вбивстві" 10 тисяч доларів. За даними СБУ, він вже придбав квиток за кордон і планував утекти до Росії через третю країну.

Коли АТОшник нібито "виконав" замовлення, завербованого росіянами українського громадянина затримали.

Поки не відомо, хто саме був замовником вбивства. За словами генпрокурора Юрія Луценка, тривають слідчі дії, щоб "здобути більше інформації".

Що каже Бабченко

Журналіст Аркадій Бабченко вже з’явився на публіці. Він заявив, що дізнався про підготовку до вбивства місяць тому і погодився взяти участь у спецоперації, бо не мав іншого вибору.

"Я бачив, як хлопці працювали, носом бурили, як буйволи. Сьогодні ця людина затримана", – сказав журналіст.

За словами Бабченка, у замовників було його фото з паспорта, яке є тільки у паспортному столі, що свідчить про російський слід.

Після – попросив вибачення за те, що змусив "все це" пережити.

"Я поки ще живий. Не дочекаються", – додав Бабченко.

Вбивство – лише одне із завдань 

За словами голови СБУ, вбивство Бабченка – лише елемент великої спецоперації, мета якої – знищення російських опозиційних журналістів і блогерів.

Він також повідомив, що завербований український громадянин мав ще одне завдання від спецслужб РФ. А саме – нелегально закупити за російські гроші зброю та боєприпаси і створити в центральній Україні бази, де вони будуть зберігатися.

"Замовлення в кількості 300 автоматів Калашникова, сотень кілограм вибухівки, в необмеженій кількості патронів, боєкомплекти для АГС, мінометні міні та багато іншого", – перелічив Грицак.

Загрозу також підтверджує Бабченко:

"Моє життя зберегли, але найголовніше запобігти більш серйозним терактам. Люди готувалися серйозно".

Порошенко вже доручив надати російському журналісту та його сім’ї цілодобову охорону.

На жаль, ситуація в Україні з інсценуваннями вбивств журналістів краща, ніж із їхніми розслідуваннями. Нагадаємо, що вбивство журналістів "Української правди" Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета досі не розкриті, а замовники – не знайдені.

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Теми: Бабченко АркадійСБУвбивство
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