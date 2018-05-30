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Порошенко доручив надати Бабченку та його сім’ї цілодобову охорону

Середа, 30 травня 2018, 18:25

Президент Петро Порошенко заявив, що доручив надати російському журналісту Аркадієві Бабченку та його сім’ї цілодобову охорону.

Про це йдеться у повідомленні президента в facebook.

"Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону", - написав президент.

Також Порошенко привітав СБУ з проведенням успішної операції.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоБабченко Аркадій
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