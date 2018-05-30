Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЖУРНАЛІСТ БАБЧЕНКО – ЖИВИЙ, ВБИВСТВО ІНСЦЕНОВАНО

Середа, 30 травня 2018, 17:21
ЖУРНАЛІСТ БАБЧЕНКО – ЖИВИЙ, ВБИВСТВО ІНСЦЕНОВАНО

Російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу 30 травня.

Він повідомив, що Служба безпеки завчасно отримала інформацію про готування замаху на життя Аркадія Бабченка.

"Зараз я можу повідомити деталі спецоперації Служби безпеки України, завдяки якій нам вдалося не тільки зірвати цинічну провокацію, але й задокументувати підготовку російськими спецслужбами цього зухвалого злочину", – заявив Грицак.

"Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали",  сказав глава СБУ після чого Бабченко зайшов до зали.

 

СБУ заявляє, що для організації вбивства російські спецслужби завербували громадянина України Г. Той, у свою чергу, доручив виконання злочину своєму знайомому, який брав участь в антитерористичній операції на сході України.

Водночас вказаний колишній АТОшник співпрацював зі спецслужбами.  Після нібито "виконання" замовлення завербований громадянин Г, що отримав вказану інформацію, був затриманий.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко АркадійСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Бабченко Аркадій
Суд випустив з в’язниці організатора "вбивства" Бабченка
"Кілеру" Бабченка вручили підозру через сутичку з журналістом
Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: