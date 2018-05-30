ЖУРНАЛІСТ БАБЧЕНКО – ЖИВИЙ, ВБИВСТВО ІНСЦЕНОВАНО

Російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу 30 травня.

Він повідомив, що Служба безпеки завчасно отримала інформацію про готування замаху на життя Аркадія Бабченка.

"Зараз я можу повідомити деталі спецоперації Служби безпеки України, завдяки якій нам вдалося не тільки зірвати цинічну провокацію, але й задокументувати підготовку російськими спецслужбами цього зухвалого злочину", – заявив Грицак.

"Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали", сказав глава СБУ після чого Бабченко зайшов до зали.

СБУ заявляє, що для організації вбивства російські спецслужби завербували громадянина України Г. Той, у свою чергу, доручив виконання злочину своєму знайомому, який брав участь в антитерористичній операції на сході України.

Водночас вказаний колишній АТОшник співпрацював зі спецслужбами. Після нібито "виконання" замовлення завербований громадянин Г, що отримав вказану інформацію, був затриманий.