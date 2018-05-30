Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ заявляють, що затримали організатора вбивства Бабченка

Середа, 30 травня 2018, 17:19
фото: Радіо Свобода

Співробітники Служби безпеки України затримали організатора вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це на брифінгу у середу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Співробітники Служби безпеки України в Києві провели затримання організатора злочину, яке відбулося сьогодні три годин тому," - сказав Грицак.

Глава українського відомства пояснив, що результати розслідування оприлюднили лише 30 травня в зв'язку з операцією по затриманню організаторів і виконавців злочину.

"Прямо зараз тривають слідчі дії з цим громадянином, а також проводиться ряд обшуків за місцем його проживання і тимчасового перебування", - додав він.

За його словами, слідчими СБУ громадянину Г. підготовлена підозра у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч.3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.

За його словами, до організації вбивства причетні російські спецслужби, які завербували для виконання злочину громадянина України Г.

Той, у свою чергу, доручив виконання злочину своєму знайомому, який брав участь в антитерористичній операції на сході України. За це він запропонував кілеру 30 тисяч доларів.

Пізніше стало відомо, що СБУ інсценувала вбивство журналіста і Бабченко живий.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко АркадійСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Бабченко Аркадій
Суд випустив з в’язниці організатора "вбивства" Бабченка
"Кілеру" Бабченка вручили підозру через сутичку з журналістом
Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: