В СБУ заявляють, що затримали організатора вбивства Бабченка

Співробітники Служби безпеки України затримали організатора вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це на брифінгу у середу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Співробітники Служби безпеки України в Києві провели затримання організатора злочину, яке відбулося сьогодні три годин тому," - сказав Грицак.

Глава українського відомства пояснив, що результати розслідування оприлюднили лише 30 травня в зв'язку з операцією по затриманню організаторів і виконавців злочину.

"Прямо зараз тривають слідчі дії з цим громадянином, а також проводиться ряд обшуків за місцем його проживання і тимчасового перебування", - додав він.

За його словами, слідчими СБУ громадянину Г. підготовлена підозра у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч.3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.

За його словами, до організації вбивства причетні російські спецслужби, які завербували для виконання злочину громадянина України Г.

Той, у свою чергу, доручив виконання злочину своєму знайомому, який брав участь в антитерористичній операції на сході України. За це він запропонував кілеру 30 тисяч доларів.

Пізніше стало відомо, що СБУ інсценувала вбивство журналіста і Бабченко живий.