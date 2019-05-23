Ревет и стонет, или Как возрождают речные перевозки по Днепру

Непредсказуемый. Умиротворяющий. Утоляющий жажду.
Величественный. Древний. Скрывающий тайны прошлого.
Изуродованный промышленными выбросами, каскадом плотин и гидроэлектростанций.
Все это – о Днепре, без которого сложно представить Украину.
По официальным данным, в 2018 году по главной реке страны перевезли 10 млн тонн грузов: стройматериалов, зерновых, металлопродукции, угля, нефтепродуктов.
Днепру, мелеющему, "цветущему", задыхающемуся от стоков, помимо внимания властей и экологов жизненно необходимо интенсивное движение судов.
Рост объемов перевозок по сравнению с 2017-м на больше 22% – дает скромную надежду на возрождение судоходства на Днепре.
Речь идет пока о грузовых рейсах. Пассажирские за годы независимости фактически уничтожены.
Пятая часть грузов, перевезенных по Днепру в 2018-м, пришлась на компанию "Нибулон", чей конек – агробизнес и логистика.
Предприятие строит перегрузочные терминалы и развивает современный флот на мощностях собственной верфи в Николаеве. К концу года у компании будет до 80 судов разной специализации.
Сегодня эту частную флотилию обслуживают с полтысячи человек.
Вместо прибыльных морских загранок речники предпочитают работу на близком сердцу Днепре.
Экипаж из 7-8 человек работает вахтовым методом, проводя на воде две недели. Остальные полмесяца отдыхает.
В рейсе, в который взяли корреспондентов "Украинской правды", буксир преодолел 855 километров вверх по Днепру, толкая две пустые баржи общим весом 8 тысяч тонн на скорости не больше 10 км/час.
Дорога от Николаева до Переяслав-Хмельницкого с учетом прохожденя 5 из 6-ти шлюзов Днепровского каскада для экипажа заняла неделю. После загрузки в Переяславе зерном кукурузы караван отправился обратно.
Чем привлекает "малый" флот, как по Днепру ходят караваны, почему капитанам снятся кошмары, что такое речной шторм и какие истории хранят днепровские кручи – репортеры "Украинской правды" провели два дня на буксире "Нибулон-6".
"Здається – кращого немає нічого в Бога,
як Дніпро та наша славная країна"
Тарас Шевченко
Механик Паша и плоская Земля
– Вот мне интересно, когда развеют миф, и действительно ли это миф, что Земля – круглая?
Этим еретическим для 21 века вопросом 30-летний сменный механик Павел Новожилов задается, когда часы показывают 6:30 утра.
Стоя на заиндевевшей палубе, Павел поеживается от прохлады. Смачно зевает. Жадно вдыхает ноздрями свежий речной воздух, перемешанный с остатками тумана.
– Это бакланы, – показывает он рукой на черных птиц. – Беда с ними. Много рыбы жрут и жгут деревья своими фекалиями – только черные палки остаются (экскременты бакланов токсичны, насыщены фосфором – УП).
Птица не съедобная. Очень вредная. Ее отстреливают.
Пока Павел делится познаниями в орнитологии, справа по борту продолжает дремать Новая Каховка.
Солнце неспешно разбухает за горизонтом, готовясь вот-вот зажечь золотом купола Свято-Андреевского кафедрального собора.
На Днепре в это время идеальная для медитация погода. Тихая, застывшая стеклом гладь, – как чистый лист, позволяющий начать новый день без якорей прошлого.
Сонный лай собак на берегу, меланхоличный крик чаек и едва уловимая вибрация корабельной стали только добавляют безмятежности.
– Задайтесь такой целью, полистайте интернет, – продолжает Павел, загадочно улыбаясь. – Всю жизнь нам говорили, что Земля круглая. Я посмотрел несколько роликов. И засомневался.
Летчики же по прямой летят, верно? Возможно, Земля все-таки плоская? Думаю, что вероятность 50 на 50...
Шутит Павел или нет, понять сложно. Но без юмора, говорят моряки, на флоте непросто.
Уроженец Николаева, Новожилов закончил местную мореходку, а затем и Киевскую академию водного транспорта.
– Сначала менеджером среднего звена работал. Был свой маленький бизнес: торговля, окна, двери. Кризис 2008-го заставил задуматься о будущем. Хотел даже уехать из страны.
Но речной флот дал стабильность. Принес удовольствие. Вроде ты в рейсе, как будто на море. Но в то же время и дома, в Украине.
О, вот и солнышко! – с восторженностью ребенка фиксирует Новожилов начало нового дня, и скрывается в машинном отделении.
Танюша
"Когда говорят "эректильная дисфункция", мы знаем, что проблема с потенцией. Когда говорят "низкое либидо", – это следует понимать, как отсутствие сексуального желания..."
На большом плоском экране в уютной столовой "Нибулона-6" звучит фоном реклама вперемешку с политическими новостями.
Похоже, телевизор, тут смотрят не часто. О политике говорят мало, чтобы не вносить сумятицу в слаженные действия экипажа.
Работа на буксире закаляет особое восприятие жизни, в котором все острые углы и треволнения сглажены течением реки.
– А вот и легкий завтрак, – предлагает Татьяна Гурова, ставя на стол тарелку с пышущим жаром блинами. – Сметана, сгущенка. Сыр, колбаса. Берите! Кофе со сливками, чай зеленый, с ромашкой или, может, фруктовый?
За выпечку благодарите мою бабушку. Она тоже судовым поваром работала – научила меня.
36-летняя Татьяна – единственная женщина в рейсе.
Ее зона ответственности – желудки и хорошее настроение коллег. Во владении королевы камбуза – кухня, напичканная современной техникой.
За все волшебства, которые происходят у плиты, Гурову называют по-семейному ласково – "Танюша".
– Проблем с мужчинами в рейсе нет, – уверяет она. – У нас взаимное уважение. Все чинно и благородно.
Нежнейший булгур, картошка с грибами, сочное мясо на ребре, окорочка, зеленый борщ, подлива с гречкой, салаты, фрукты, десерты – все это вмещается в меню одних только суток в пути.
– Ребята любят хорошо покушать, – поясняет Гурова мягким, тихим голосом. – Вегетарианцев у нас нет. Как тут без мяса?! Работа физически тяжелая. На одних овощах и фруктах долго не протянешь.
Провизию перед вахтой экипаж закупает сообща. На еду руководство дает по 150 грн в день на человека.
– В рейс обычно беру по пять килограмм говядины и свинины. Еще ребра, фарш, курицу. Хлеба – восемь буханок черного и восемь белого, – перечисляет она.
Судовой повар Татьяна Гурова с 30 лет мечтала о работе на круизном лайнере. Долго шла к цели, но в итоге подкачало знание английского. Утешение разведенная мать двух дочерей нашла в Днепре.
– Я вообще воспитателем работала, но однажды захотелось все кардинально поменять, – вспоминает она. – У меня были три рейса в море по 6-7 месяцев. Дико уставала. Хотелось дома больше быть.
На Днепре работать хорошо. Днепр – прекрасен. Ну что мы видим на берегу? Большие, серые дома. Заводы.
А тут совсем другие виды: поля, леса, дикие места. И воздух совсем другой. Вы уже почувствовали?
Акцизы, шлюзы и рентная плата
– Выступ по носу 0,4, – журчит рация.
– Проходим внутренние ворота. 0,5 слева.
– Справа – два.
– Слева подходит. 0,4. 0,3. 0,2… Отходит. Опять 0,4.
– Справа два.
– Слева – полметра.
– Готовим правый борт!
– Справа чуть больше полтора… Справа – метр. Подходит! Метров десять на ход вперед!
Буксир с баржей проходят шлюз с бескомпромиссной точностью. Должно быть, примерно так происходит стыковка на "Международной космической станции".
Сложным для понимания обывателя процессом руководят капитан в рубке и матрос с боцманом на палубе баржи, которую толкает буксир.
Ширина прохода – 17 метров. Ширина баржи – 16. Остается лишь метр зазора, чтобы не врезаться в массивные стены гидросооружения.
Вода заполняет огромную капсулу Каховского шлюза минут за 15-20, поднимая тысячетонный караван на 16 метров вверх, чтобы тот смог продолжить неспешное движение дальше.
Бывало, на шлюзование уходило почти сутки. Все зависит от количества судов, стоящих в очереди. "Рекордным" в "Нибулоне" называют проход в Запорожье, который занял 20 часов ожидания.
Александр Тарановский, замдиректора по экономике судоходной компании "Нибулона" рассказывает: состояние всех шести днепровских шлюзов плачевно.
– За один проход перевозчики платят ГП "Укрводпуть" тысячу гривен, – говорит он. – Но со времен СССР ничего капитально на объектах не делали.
Раньше чиновники ссылались на отсутствие финансирования. За последние два года на ремонт выделилил 222 млн грн. Но их по каким-то причинам не освоили.
Как экономист, Тарановский может много говорить о подводных камнях, из-за которых бизнес не спешит инвестировать в речные перевозки.
– Главная проблема – акциз на топливо водного транспорта, – считает он. – Его целевое назначение – ремонт и капитальное строительство дорог. Но, развивая водный транспорт, мы как раз снимаем нагрузку с автопутей.
Посмотрите на Европу! У них есть Рейн, Дунай. Железными и автодорогами там не перевозят большие объемы грузов. И у них нет акциза на топливо для речного флота.
– Мы же в прошлом году заплатили 75 млн гривен по акцизу, – продолжает он. – Еще и рентной платы за использование водных ресурсов – 10 млн.
Плюс мы должны платить административный, корабельный, канальный, санитарный и маяковый сборы.
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Кошмары, шторм и бабушка-ведьма
– Внимание всем судам! Ветер – северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Высота волны – 70-100 сантиметров. Видимость от 4 до 10 километров. Без осадков.
Вопреки прогнозу погоды, пришедшему по рации с берега, к вечеру Днепр успокаивается еще больше. Прячущееся за горизонтом солнце, выплескивает на воду розовые, бордовые, голубые, перламутровые краски.
Кажется, буксир попадает в большую, нежную перину, убаюкивающую уставшего путника.
В идиллическую картину не вписываются лишь унылые трубы Никопольского ферросплавного завода, подпирающие темнеющий небосвод.
– У моего друга бабушка ведьмой была. Умирала в страшных муках. Кто-то подсказал дырку в потолке дома сделать.
Дырку сделали – так она сразу и умерла, – эту почти гоголевскую историю 34-летний капитан Александр Маркин рассказывает, стоя в рубке, и стоически вглядываясь в горизонт.
Днепр выработал в Маркине уважение к непознанному и трагичным эпизодам прошлого Украины.
– Тут разные по ощущениям места, – говорит он. – Бывает, кошмары снятся. Почему-то именно на Кременчугском водохранилище. Много бед было здесь. Люди страдали, когда села затапливали.
Негативная аура там остается. И погода, знаете, внезапная очень. Быстро налетает. Бывало, подходишь к нашему терминалу, вода – зеркало, прям как сейчас. Ветра дажа анемометр не показывает.
Ставим баржи, и резко срывается – 12 метров в секунду. Волна – полтора метра. Буквально вмиг все изменилось. Качало буксир всю ночь.
– У Днепра есть какой-то свой дух, свое божество, – продолжает капитан. – Наверное, у него женский характер, потому что Днепр бывает очень капризен.
Штормы на реке, по рассказам речников, случаются достаточно серьезные. Обычно поздней осенью и зимой. Иногда и летом. Волну на широких местах раздувает до двух метров, а то и выше.
– Тогда мы берем баржи на буксир: лебедка, трос сзади – и поехали! – делится капитан. – Сейчас мы идем на толкании. Но в шторм нужна так называемая "морская буксировка", потому что идущий впереди состав, связанный из нескольких барж, разрывает при большой волне.
Мне в шторм не стремно. Наоборот, интересно! Стихия завлекает, и ты должен показать все свои лучшие качества.
Мертвый рейс
Сменный капитан Александр Маркин с детства бредил морем. Вначале освоил тренерскую профессию, но не нашел в ней душевного спокойствия. Выучился на моряка, и мечта детства сбылась.
– Работа на реке умиротворяет, до этого я был достаточно нервным, резким, – признается Маркин. – В речном флоте большие преимущества. Мне гораздо ценнее быть рядом с женой и дочкой, чем уходить в мореходку на полгода.
Внутренний рейс всего две недели. Всегда могу позвонить, порешать какие-то вопросы по телефону.
– Экипаж у нас достаточно молодой, хотя обычно на буксирах работают люди более зрелого возраста, – продолжает он. – Молодежь хочет огромных денег.
О том, чем чреваты морские рейсы, Александру Маркину рассказывал его тесть, капитан с большим стажем. Случалось, судовладельцы отправляли экипаж в так называемый "мертвый рейс". Как правило, через Атлантику в сторону Панамы.
– Задумка такая: судно старое, имеет настолько большую водотечность, что у него очень мало шансов дойти до пункта назначения, – поясняет Александр. – Это судно застраховано. Утилизировать его дорого. Владелец рассчитывает, что оно попросту потонет в пути.
Но тесть мой очень опытный капитан. Вывел корабль в штилевую зону. Дошел. Выжил. Хотя в порту его никто не ждал.
Дворцы, курганы и руины
Ощущение времени в рейсе теряется. Рассветы сменяют закаты. А может и в точности наоборот.
Днепр в эти дни удивляет спокойствием, не проявляет эмоций. Он слегка оживает только под днищем буксира, оставляя пенный, бурлящий след.
По оба борта – бескрайние поля, скромные села, обрывистые песчаные берега и тихие заводи.
– Справа от нас Большая Лепетиха, а слева – Гавриловка, – показывает 27-летний помощник капитана Владимир Данилов. – Между ними около пяти километров. Мостов в округе нет. Пассажирского сообщения тоже. Местные к друг другу на моторных лодках плавают.
О всех населенных пунктах, встречающихся на 855-километровом пути, Данилов, работающий на флоте с 18 лет, может рассказывать с увлеченностью и точностью экскурсовода.
В Козине, например, он обязательно обратит ваше внимание на дворцы нуворишей с десятиметровыми заборами, уточнив, что самый дешевый дом там стоит три миллиона долларов.
Проплывая возле Никополя, Данилов поведает о затопленных курганах и могиле атамана Сирко в Копуливке. А на отрезке от Черкасс до Киева покажет сосновые леса, крутые повороты, и, если повезет, косуль и диких кабанов, рискнувших переплыть реку.
– Вон там, за Гавриловкой, замок Фальц-Фейна, – предлагает рассмотреть в бинокль руины. – Простоял до революции 1917-го года. Кого-то расстреляли. Кто-то эмигрировал.
Вокруг имения были три пруда, Днепр тогда еще не был разлит. Сейчас в усадьбе кроме подвальных помещений почти ничего не сохранилось. Говорят, там очень много змей.
Историей Владимир Данилов, житель райцентра Сквира Киевской области, увлекается с детства. Мама работала в библиотеке, и недостатка в чтении у него не было.
– Если живешь в Украине, то должен знать ее историю. Историю своей земли и рода, – уверен помощник капитана.
Помимо объемного восприятия родины, служба на речном флоте придает Данилову жизненных сил.
– Работа не лишена романтичности. Даже с годами, проведенными во флоте, эти ощущения не исчезают.
Есть в Днепре какая-то важная для всей Украины мощь, дающая уверенность в завтрашнем дне, – говорит Данилов.
Кеша – птичка. Земля – круглая
– Кш – птчк! Кеша – птчка! – в коридоре палубы буксира щебечет попугай, коротая время в клетке со своей игрушечной пластиковой подругой.
Совсем скоро, когда наступит ночь, клетку заботливо накроют плотной материей, и Кеша благоразумно замолкнет до утра.
Попугай попал на борт "Нибулона-6" осенью 2018-го. Когда судно бросило якорь у Каменского, на него неожиданно прилетел этот сбежавший из чьего-то дома питомец.
Беглец по-свойски сел на плечо одного из матросов, став полноправным членом команды. Если б не эта случайная встреча, Кеша превратился бы в бездыханную ледышку в первые же после своего побега зимние дни.
Теперь Кеша спокойно изъясняется в любви к самому себе, а караван продолжает свой медитативный ход по реке.
– Солнце красно с вечера – моряку бояться нечего, – вспоминает поговорку капитан Александр Маркин.
В переводе на обычный язык это значит: завтра будет ясная, ветренная погода.
На закате берег и поверхность Днепра постепенно сливаются в одну линию, прежде чем не потухнуть, как экран выключенного телевизора.
Становится резко холодно. Ночь заботливо накрывает звездным покрывалом города и села. Но на "Нибулоне-6" жизнь продолжается.
В капитанской рубке загорается радугой ультрасовременное навигационное оборудование. Оно расскажет с точностью о глубине, скорости движения и метеоусловиях даже в самую темную из темных ночей.
Но нет такого прибора, который смог бы ответить, сколько отмерено судьбой километров, которые еще предстоит преодолеть нашим героям по Днепру.
Когда-то не станет попугая Кеши, капитана Маркина, его помощника Данилова, механика Новожилова и королевы камбуза Танюши тоже. Но молчаливый свидетель величия Киевской Руси и казацкой славы, Днепр продолжит сшивать левый берег Украины с правым.
– Есть какая-то связь с нашей историей и предками. Она на подсознательном уровне ощущается.
Приятно ходить по реке, осознавать, что здесь когда казаки на чайках плавали. Есть что-то такое, что не передать словами, что не поддается объяснению, – говорит Маркин.
Его уверенное и умиротворенное лицо лучше карт Таро вселяют уверенность в том, что завтра все сложится хорошо.
– Мне интересно развивать свою страну, свой флот. Да, предлагали хорошую зарплату в мореходке – 150 долларов в сутки со старта. Но семья и родина удержали.
Я не хочу отсутствовать дома по полгода и не видеть, как мой ребенок растет, – стоит на своем капитан Александр Маркин.
Перед тем, как спустить репортеров "УП" на берег в Запорожье, где-то на стыке ночи и рассвета, он пожмет на прощание руку. И улыбнется: "Как-то один человек в Турции сказал мне: "Здравствуй и прощай!". А я ему: "Подожди, Земля – круглая. Еще встретимся!".
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